Lager arbetare

CTM Åkeri AB / Lagerjobb / Upplands-Bro
2026-02-09


Lagerarbetare sökes - B-körkort krävs
Vi söker en lagerarbetare för arbete med plock, pack och in-/utleveranser.

Publiceringsdatum
2026-02-09

Dina arbetsuppgifter
Plock och pack

Lastning och lossning

In- och utleveranser

Ordning och reda på lagret

Kvalifikationer
B-körkort (krav)

God svenska i tal och skrift

God fysik och arbetsvilja

Meriterande:
Truckkort

Erfarenhet av lagerarbete

Vi erbjuder:
Stabil anställning

Trevligt arbetslag

Marknadsmässig lön

Heltid/deltid enligt överenskommelse

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: omer@j-aakeriab.com

Arbetsgivare
CTM Åkeri AB (org.nr 559209-6803)
Mätarvägen 14 (visa karta)
196 36  KUNGSÄNGEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ctm Åkeri AB

Jobbnummer
9729994

