Lager arbetare
CTM Åkeri AB / Lagerjobb / Upplands-Bro
2026-02-09
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
Visa alla jobb hos CTM Åkeri AB i Upplands-Bro
Lagerarbetare sökes - B-körkort krävs
Vi söker en lagerarbetare för arbete med plock, pack och in-/utleveranser.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Plock och pack
Lastning och lossning
In- och utleveranser
Ordning och reda på lagretKvalifikationer
B-körkort (krav)
God svenska i tal och skrift
God fysik och arbetsvilja
Meriterande:
Truckkort
Erfarenhet av lagerarbete
Vi erbjuder:
Stabil anställning
Trevligt arbetslag
Marknadsmässig lön
Heltid/deltid enligt överenskommelse
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: omer@j-aakeriab.com Arbetsgivare CTM Åkeri AB
(org.nr 559209-6803)
Mätarvägen 14 (visa karta
)
196 36 KUNGSÄNGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ctm Åkeri AB Jobbnummer
