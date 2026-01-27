Lager 157 söker Regionchef
2026-01-27
Lager 157 fortsätter växa och vi söker nu en Regionchef som vill vara med och utveckla våra butiker och medarbetare vidare!
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med placering i vår sydöstra region. Vi ser gärna att din bostadsort är ett naturligt nav i området, exempelvis Växjö, Kalmar, Jönköping eller Kristianstad, då rollen innebär en aktiv närvaro ute i våra butiker.
Vi söker dig som är en närvarande, analytisk och inspirerande ledare med passion för försäljning, butiksdrift, arbetsmiljö och människor.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Säkerställa effektiv butiksdrift och att regionens försäljningsmål uppnås
Leda, coacha och utveckla butikschefer för att skapa starka, självständiga team
Följa upp resultat, nyckeltal och kostnader för att optimera regionens lönsamhet
Ansvara för rekrytering, introduktion och utveckling av personal
Driva utbildningar, personalmöten och utvecklingsinsatser
Ta ansvar för och aktivt driva det systematiska arbetsmiljöarbetet i regionen tillsammans med butikscheferna, inklusive uppföljning av rutiner, säkerhet och en trygg, hållbar arbetsmiljö för alla medarbetare
Vara en tydlig länk mellan butikerna och landschefen, samt säkerställa att kommunikationen fungerar väl
Vi söker dig med dokumenterad ledarerfarenhet inom detaljhandel, gärna i rollen som regionchef, distriktschef eller annan roll där du lett flera enheter och team.
Du är van att arbeta i en miljö med högt tempo, snabba beslut och tydliga resultatmål.
Som person är du strukturerad, närvarande och engagerad. Du motiveras av att se andra växa och du är skicklig på att ge feedback och skapa engagemang i teamet. Du trivs i en vardag med mycket kontakt, tydliga mål och ständig utveckling.
Du har även goda systemkunskaper och använder digitala verktyg för planering, uppföljning och analys.
Det är en fördel om du har erfarenhet av arbetsmiljöfrågor och tycker om att arbeta strukturerat med säkerhet, trivsel och hållbara arbetssätt i din region.
Vi erbjuder
Som Regionchef på Lager 157 får du en varierande och utvecklande roll i ett växande företag med stark kultur, tydliga värderingar och korta beslutsvägar. Här får du frihet under ansvar, stort handlingsutrymme och möjlighet att påverka både resultat och människors utveckling.
Du blir en del av ett engagerat ledningsteam som tillsammans driver regionens fortsatta tillväxt.
Låter det som du?
Sök tjänsten som Regionchef redan idag!
I denna rekrytering samarbetar Lager 157 med Retail Recruitment.
Frågor besvaras av ansvarig rekryteringskonsult Malin Niklasson.
Urval sker löpande - vänta därför inte med din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Lager 157 är ett svenskt detaljhandelsföretag som erbjuder tidlösa och prisvärda kläder för hela familjen - "great basics for all people". Vi har över 85 butiker samt webshop i Sverige, Norge, Finland, Danmark & Tyskland. Vi växer snabbt och fortsätter etablera nya butiker runtom i Norden. Hos oss är kulturen prestigelös, tempot högt och engagemanget stort. Vi tror på att utvecklas tillsammans och att alltid arbeta med en lösningsorienterad och positiv inställning.
