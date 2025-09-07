Laga thaimat i Borås
Ellös Havscafè & bageri AB / Restaurangbiträdesjobb / Borås Visa alla restaurangbiträdesjobb i Borås
2025-09-07
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ellös Havscafè & bageri AB i Borås
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för att laga mat och thaimat i Borås. Du styr själv ditt schema måndag-fredag. Du kommer jobba självständigt och jobbar även bra i team. En glad personlighet med känsla för god service krävs. Stora utvecklingsmöjligheter finns. Du ska vara oerhört noggrann med hygienrutiner.
Företaget har funnits i tolv år och vi kommer fortsätta att utveckla det tillsammans.
Den här annonsen vänder sig enbart till de personer som har stöd från arbetsförmedlingen.
Intervjuer sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
Telefon 073-3400524 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ellös Havscafè & bageri AB
(org.nr 559490-6074)
504 56 BORÅS Jobbnummer
9495951