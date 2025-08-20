Lädergarvare / Operatör till Tärnsjö Garveri
Tärnsjö Garveri AB / Maskinoperatörsjobb (textil/skinn) / Heby
Tärnsjö Garveri är ett anrikt företag beläget i norra Uppland. Vi kombinerar traditionellt, vegetabiliskt garveri med gediget hantverkskunnande och produktion av högkvalitativa läderprodukter. Nu utökar vi vårt team och söker en operatör till vårt Garveri i fabriken i Tärnsjö. En person som delar vår passion för hantverk och kvalitet.
Rollbeskrivning
Som lädergarvare och operatör i garveriet arbetar du i fabriken med produktion av läder. Vi har många olika arbetsmoment och maskiner. Vi har rullande schema mellan de olika stationerna för att våra anställda inte ska få belastning skador. Det är ett tungt och grovt arbete så vi söker dig som är i god fysisk form och inte är rädd för att hugga i. Vi är ett team på 17 personer. Din roll kommer att innebära ett nära samarbete med dina medarbetare. Du ska trivas att arbeta i team och gilla att bidra till helheten.
Meriterande kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet från produktion/industriarbete.
Gymnasial utbildning.Publiceringsdatum2025-08-20Dina personliga egenskaper
Noggrann och kvalitetsmedveten, med ett öga för detaljerna.
Fysisk god form.
Passion för fint hantverk och högkvalitativa produkter.
Förmågan att arbeta tillsammans med andra och bidra positivt till teamets atmosfär och resultat.
En positiv inställning till arbete med en stark drivkraft att leverera och arbeta effektivt.
Punktlig och tillförlitlig med en stark förståelse för vikten av att hålla tider och överenskommelser.
Språkkrav
Goda kunskaper i svenska.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning.
Möjligheten att arbeta i en bransch där ditt arbete bidrar till att bevara och utveckla traditionellt hantverk.
Ett engagerat och mångsidigt team av operatörer.
En arbetsplats som präglas av en stark gemenskap och en passion för hantverk och kvalitet.
De finns utvecklingsmöjligheter i organisationen.Så ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen och vill vara en del av vårt team? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till peter.olsson@tarnsjogarveri.se
där du motiverar varför just du är rätt för denna tjänst. Märk din ansökan med "Operatör / Garvare". Intervjuer sker löpande. Tjänsten kan tillsättas omgående med provanställning. Sista ansökningsdag 31 augusti.
Välkommen med din ansökan till Tärnsjö Garveri.
Besök vår hemsida www.tarnsjogarveri.se
för mer information om oss och våra produkter.
TILL BEMANNINGS- SAMT REKRYTERINGSFÖRETAG TACKAR VI VÄNLIGT MEN BESTÄMT NEJ! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: peter.olsson@tarnsjogarveri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tärnsjö Garveri AB
(org.nr 556474-7797)
Garverivägen 6 (visa karta
)
740 45 TÄRNSJÖ Arbetsplats
Tärnsjö Garveri Aktiebolag Jobbnummer
9466515