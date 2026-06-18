Laboratorietekniker
Cancerföreningen i Stockholm / Laborantjobb / Solna Visa alla laborantjobb i Solna
2026-06-18
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har masterexamen eller motsvarande examen inom medicinsk vetenskap eller närliggande område. Du har dokumenterad erfarenhet av cancerforskning, high-throughput screening, flödescytometri, cellodling och arbete med komplexa cellmodeller. Du har god laboratorievana och arbetar enligt god forskningssed.
Du har mycket god förmåga att kommunicera på engelska i både tal och skrift. Goda kunskaper i svenska, muntligt och skriftligt, är meriterande.
Meriterande
Erfarenhet och kunskap från projekt inom precisionsmedicin vid cancer eller immunologi är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är ansvarstagande, organiserad och självgående. Du har god samarbetsförmåga, trivs i en forskningsmiljö med nära samverkan och har lätt för att kommunicera med kollegor. Du är nyfiken och villig att lära dig nya metoder och tekniker. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29
E-post: jobb@rahfo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cancerföreningen I Stockholm Arbetsplats
Karolinska Institutet Jobbnummer
9971070