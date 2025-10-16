Laboratorieingenjör B-labb
Försvarsmakten / Kemiingenjörsjobb / Umeå Visa alla kemiingenjörsjobb i Umeå
2025-10-16
Totalförsvarets Skyddscentrum, SkyddC
SkyddC i Umeå är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot CBRN-händelser, - kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. SkyddC ansvarar för utbildning, utveckling samt för att vidmakthålla beredskap inom området CBRN-skydd.
1.CBRN-kompaniet är ett insatsförband som primärt arbetar med detektering, identifiering och sanering vid CBRN-händelser. I 1.CBRN-kompaniet ingår tre mobila laboratorier för C-, B- och RN-analyser. Laboratorierna har kapacitet att utföra avancerade analyser och har tagits fram för att användas vid Försvarsmaktens nationella och internationella insatser, som samhällsstöd vid omfattande olyckor och katastrofer samt som stöd vid humanitära hjälpinsatser.
Befattningen ingår i 1.CBRN-kompaniet vilket innebär att du deltar i den verksamhet som förbandet genomför, ex. övningar och insatser. Under övningar och insatser är din huvuduppgift att arbeta i det mobila laboratoriet med analys av prover tagna av egna provtagningsgrupper, eller annan enhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som laboratorieingenjör vid 1.CBRN-kompaniets B-laboratorium arbetar du tillsammans med B-laboratoriets chef med att utveckla, dokumentera och genomföra biologiska analyser. Du ansvarar tillsammans med B-laboratoriets chef för att underhålla instrument och övrig utrustning i det mobila samt stationära laboratoriet. Arbete med underhåll samt problemlösning avseende utrustning/instrument och metoder ingår i tjänsten och du behöver vara beredd på att finna vägar framåt i lägen där det kan finnas många osäkerheter.
Du stödjer förbandet med genomförande av utbildning inom ditt kompetensområde. Arbetet innebär tidvis även medverkan i olika utvecklingsprojekt, både internt och tillsammans med andra myndigheter.
Tjänsten kräver en 4 veckors grundläggande soldatutbildning som genomförs efter anställning, alternativt att du tidigare gjort värnplikt eller GMU. Tjänsten innebär att du utöver det laborativa arbetet tidvis även övar på grundläggande soldatfärdigheter.
Befattningen innebär att du på arbetstid genomför 3 timmars fysisk träning per vecka, årliga fysiska tester samt skjutprov med personligt handeldvapen.Publiceringsdatum2025-10-16Kvalifikationer
• Akademisk examen i mikrobiologi, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, biomedicinsk analytiker eller motsvarande genom erfarenhet.
• God erfarenhet av laboratoriearbete
• B-körkort
• Dina värderingar överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod
• God fysisk status
• Svenskt medborgarskap
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har lätt att samarbeta, men också trivs med självständigt arbete. Som person tar du initiativ, är mål- och resultatinriktad med en hög ansvarskänsla. En förutsättning för att klara av arbetsuppgifterna på ett bra sätt är att du är lösningsorienterad samt jobbar strukturerat, med sinne för ordning och reda. Du bör även kunna hantera perioder med hög arbetsbelastning på ett effektivt sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av qPCR, nukleinsyra-extraktion, sekvensering och immunologiska analysmetoder
• Erfarenhet av bioinformatik
• Erfarenhet av arbete i säkerhetslaboratorium
• Erfarenhet av infektionssjukdomar
• BE alt. C-körkort
• Genomförd värnplikt eller GMUÖvrig information
Anställningsform: Civil befattning. Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Umeå
Innan anställning kommer läkarundersökning att genomföras
I arbetet ingår resor såväl inom som utom Sverige
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen:
Margareta Wendelskyddc-b-labb@mil.se
Fackliga företrädare:
SACO: Eric Uhlin Frankel
SEKO: Mattias Jonsson
Samtliga kontaktpersoner går att nå via växelnummer 010-827 55 00
Välkommen in med din ansökan senast 2025-11-14
Din ansökan skall innehålla
• CV med referenser
• Ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för tjänsten
• Kopia på betyg eller intyg som berör kraven för tjänsten
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot strålning, smitta och gift så kallade CBRN-händelser. Enheten utvecklar inte bara Försvarsmaktens förband inom området utan säkerställer också förmågan vid Försvarsmaktens övriga delar. SkyddC arbetar därför med både utbildning och utvecklingsfrågor samt ansvarar för att vidmakthålla nationell och internationell beredskap på området. Centrumets funktion är försvarsgemensam vilket innebär ett löpande samarbete med ett antal myndigheter inom vårt sakområde. Vid SkyddC arbetar drygt 140 civilt och militärt anställda. Budgeten för enheten omsluter cirka 140 miljoner kronor per år.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9560900