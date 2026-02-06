Lab Technician - Cleanliness & Optical Components
Är du noggrann, praktiskt lagd och har erfarenhet av arbete i renrum eller labb? Vi söker en Labbtekniker som vill arbeta hands-on med experiment, analys och förbättring av renlighetsprocesser för optiska komponenter i en tekniskt avancerad miljö.
OM TJÄNSTEN:
Vi söker nu en Labbtekniker med ett praktiskt och hands-on arbetssätt inom teknisk och kemisk renlighet. I denna roll kommer du att arbeta nära våra kunds interna Cleanliness Experts för att genomföra experiment samt bidra till analys och förbättring av våra produktionsprocesser för optiska komponenter.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Utföra experiment enligt framtagna testplaner tillsammans med Cleanliness Experts
Arbeta praktiskt i labb- och/eller renrumsmiljö
Stötta vid analys av testresultat
Bidra med insikter och förbättringsförslag för att optimera renlighet och produktionskvalitet
Dokumentera och rapportera resultat på ett strukturerat sätt
VI SÖKER DIG SOM:Har en kandidat- eller masterexamen inom kemi, eller liknande område
Har minst 2 års praktisk erfarenhet från arbete i renrumslabb eller produktionsmiljö
Har god förståelse för teknisk och kemisk renlighet
Talar och skriver flytande engelska
Det är meriterande med erfarenhet av arbete med optiska komponenter. Som person ser vi att du är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad med en stark praktisk förmåga.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag på cirka tre månader vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO: Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm, Täby
Rekryteringsansvarig: Hedvig Svärd
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
