Kyrkogårdsvaktmästare 100%
Hudiksvallsbygdens församling / Trädgårdsanläggarjobb / Hudiksvall Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Hudiksvall
2026-06-20
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Vi söker en kyrkogårdsvaktmästare på 100% med trädgårdsutbildning, och gärna erfarenhet av arbetsledning.
Anställningsform: Tillsvidare, 6 månaders provanställning.
Du kommer att arbeta på Rogsta, Hälsingtuna, Idenors samt Jakobs kyrkas och Sofiedals kyrkogård.
Sysslor som kan ingå i arbetet:
Snöröjning manuellt och maskinellt
Gravgrävning med grävare
Gräva urngravar
Sandning med maskin
Utlämning av urnor
Medverkan i traditionella gravsättningar av kistor och urnor
Kontakt med sörjande
Tillgänglig vid borgliga begravningar
Arbetsledning
Trädgårdsanläggning/planering/inköp
Beskärning av träd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: hudiksvallsbygden.ledigtjanst@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Kyrkogårdsvaktmästare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvallsbygdens församling
(org.nr 252004-7404)
Kungsgatan 53 A (visa karta
)
824 34 HUDIKSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sofiedals Griftegård Kontakt
Arbetsledare
Helen Elfving 0650-54 26 86 Jobbnummer
9971520