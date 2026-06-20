Kyrkogårdsvaktmästare 100%

Hudiksvallsbygdens församling / Trädgårdsanläggarjobb / Hudiksvall
2026-06-20


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Vi söker en kyrkogårdsvaktmästare på 100% med trädgårdsutbildning, och gärna erfarenhet av arbetsledning.
Anställningsform: Tillsvidare, 6 månaders provanställning.
Du kommer att arbeta på Rogsta, Hälsingtuna, Idenors samt Jakobs kyrkas och Sofiedals kyrkogård.
Sysslor som kan ingå i arbetet:
Snöröjning manuellt och maskinellt
Gravgrävning med grävare
Gräva urngravar
Sandning med maskin
Utlämning av urnor
Medverkan i traditionella gravsättningar av kistor och urnor
Kontakt med sörjande
Tillgänglig vid borgliga begravningar
Arbetsledning
Trädgårdsanläggning/planering/inköp
Beskärning av träd

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: hudiksvallsbygden.ledigtjanst@svenskakyrkan.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Kyrkogårdsvaktmästare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hudiksvallsbygdens församling (org.nr 252004-7404)
Kungsgatan 53 A (visa karta)
824 34  HUDIKSVALL

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Sofiedals Griftegård

Kontakt
Arbetsledare
Helen Elfving
0650-54 26 86

Jobbnummer
9971520

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