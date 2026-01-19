Kyrkogårdsmedhjälpare
Bodens Pastorat / Trädgårdsanläggarjobb / Boden Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Boden
2026-01-19
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bodens Pastorat i Boden
Välkommen till ett härligt gäng, eget ansvar, frisk luft och garanterad solbränna! I Boden finns fem kyrkogårdar med tillhörande byggnader - är det du som ska ta hand om dem i sommar?
Om tjänsten
Som kyrkogårdsmedhjälpare kommer du få plantera och vattna blommor, rensa ogräs och ta hand om våra grönytor och utomhusmiljöer. Du arbetar heltid måndag-fredag, 07.00-15.30 och är ledig röda dagar.
Period A: 15 juni - 17 juli
Period B: 20 juli - 14 augusti
Om dig
Vi söker dig som gillar att vara utomhus och tycker om att ta eget ansvar. Du behöver inte ha arbetat med kyrkogårdsskötsel tidigare - du kommer att få lära dig det du behöver på plats.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Pastorat
(org.nr 252003-0491)
Strandplan 25 (visa karta
)
961 34 BODEN Arbetsplats
Församlingsgården Kontakt
Kyrkogårdschef
Samuel Zakari samuel.zakari@svenskakyrkan.se 092177545 Jobbnummer
9690307