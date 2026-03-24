Kyrkogårdschef
2026-03-24
Om Piteå församling
Piteå församling sträcker sig från skogslandskap till vidsträckt skärgård. En församling med nästan 20 000 medlemmar och över 55 anställda. I församlingen ingår fem kyrkor, varav två är samarbetskyrkor med EFS, fem kapell och åtta begravningsplatser varav fem är aktiva. Piteå församling är en aktiv och engagerad del av Svenska kyrkan. Vi har ett stort samhällsengagemang och samverkar nära med skolor och andra aktörer. Vår verksamhet, som vilar på värdeorden närvaro, öppenhet och hopp, bedrivs för människor i alla åldrar. Vi arbetar långsiktigt med hållbarhet, mångfald och inkludering - och strävar efter att vara en församling i ständig utveckling.
Om begravningsverksamheten
Piteå församling är huvudman för begravningsverksamheten i församlingens område. Det innebär bland annat att vi ansvarar för att tillhandahålla och sköta om begravningsplatser - oavsett tro eller livsåskådning. Uppdraget är både praktiskt och myndighetsutövande med krav på rättssäkerhet, dokumentation och tillgänglighet.
Begravningsverksamheten är ett samhällsviktigt uppdrag där kvalitet, respekt och ansvar står i centrum. Vi strävar mot en helhetssyn - från administration till gravsättning och skötsel - och utvecklar ständigt våra arbetssätt för att möte förändrade traditioner och ökade krav.
Är du en erfaren ledare med känsla för både människor och miljö? Vill du bidra till en respektfull och hållbar förvaltning av våra kyrkogårdar? Då kan detta vara rollen för dig!Publiceringsdatum2026-03-24Om tjänsten
Som kyrkogårdschef ansvarar du för drift, skötsel och utvecklingen av församlingens kyrkogårdar.
Du leder ett team av engagerade medarbetare och planerar samt genomför underhålls- och utvecklingsprojekt. I rollen ingår även att säkerställa att begravningsverksamheten - som är ett statligt uppdrag - bedrivs i enlighet med gällande lagar, regler och riktlinjer från både staten och Svenska kyrkan.
Du blir en viktig del i att skapa en trygg och värdig miljö för besökare och anställda, med fokus på kvalitet, service och hållbarhet. Tjänsten är direkt underställd kyrkoherde och deltar i ledningsgruppen.Dina arbetsuppgifter
- Leda och utveckla verksamheten och personalgruppen på kyrkogården.
- Ansvara för myndighetsutövning inom begravningsverksamheten.
- Planera och följa upp budget, resurser och arbetsplaner.
- Säkerställa skötsel och underhåll av gravplatser, anläggningar och grönytor.
- Samverka internt inom församlingen, med andra församlingar samt externa entreprenörer.
- Driva projekt för förbättrad service och hållbarhet.
- Personalansvar inklusive arbetsmiljö, säkerhet, rekrytering, medarbetarsamtal och kompetensutveckling.
- Ansvara för planering och utveckling av verksamhetens kris- och beredskapsarbete.Kvalifikationer
- Erfarenhet av ledarskap, gärna inom kyrkogårdsförvaltning eller park.
- Grundläggande juridisk kompetens, gärna kopplat till begravningsverksamhet.
- God administrativ och organisatorisk förmåga.
- Förmåga att prioritera och fatta beslut.
- Självgående och initiativtagande
- Stabil och trygg i din roll
- God kommunikativ förmåga, god svenska i tal och skrift vid till exempel ansökningar, uppföljningar och rapporter.
- Du behärskar grundläggande funktioner i Microsoft 365 och kan arbeta självständigt i de vanligaste IT-miljöerna.
- Körkort för personbil är ett krav, samt tillgång till egen bil.
- En god lagspelare med förmåga att skapa förtroende och gott samarbete
Meriterande:
- Erfarenhet av budget- och ekonomiansvar.
- Erfarenhet av projektledning.
- Erfarenhet av myndighetsutövning.
- Erfarenhet av begravningsverksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
- En meningsfull roll i en respektfull och värdig miljö.
- Möjlighet att leda och utveckla en engagerad arbetsgrupp.
- Stöd i kompetensutveckling och vidareutbildning.
- Ett positivt arbetsklimat i en verksamhet med höga värderingar kring gemenskap och inkludering.
- En arbetsplats som lägger stor vikt vid balans mellan arbete och fritid.
- Kollektivavtal, flextid, friskvårdstimme, friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel via bruttolöneavdrag.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem Varbi där du bifogar personligt brev och CV. Sista ansökningsdag är den 30 april 2026.
Om du vill veta mer om hur det är att leva och bo i Piteå kommun så hänvisar vi till www.pitea.se Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/283". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå församling
(org.nr 252004-2868) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Piteå församling, Begravningsverksamhet Kontakt
Marika Berglund, fastighetschef marika.berglund2@svenskakyrkan.se 0911-274031 Jobbnummer
