Kyrkogårdsarbetare- säsongsanställning
2025-08-18
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Tidaholm
Vi söker säsongsanställda till Habo pastorat.
Habo pastorat består av tre församlingar - Habo, Gustav Adolf och Brandstorp. Det finns totalt fyra kyrkogårdar och fem kyrkor/kapell.
Inom vaktmästeriet, både inre och yttre tjänst, arbetar 8 tillsvidareanställda. Under säsong stärks bemanningen med säsongsanställda och sommarjobbare.
Som kyrkogårdsarbetare ingår bland annat..
• grönyteskötsel.
• skötsel av gravrabatter.
• lokalvård och enklare fastighetsunderhåll.
Tillsammans med de andra kommer du jobba både i sol och i regn. Du möter många besökare på kyrkogården och är vårt ansikte utåt. En förutsättning är därför att du är serviceinriktad och kan möta människor i livets alla skeende, även i sorg.
Vi ser gärna att du
• har förmåga att arbeta såväl i nära samarbete som självständigt.
• arbetar flexibelt, är samarbetsvillig och social.
• har maskinvana för grönytor.
• Du ska vara över 18 år.
• Du ska ha B-körkort.
• Det är meriterande om du har utbildning och/eller praktik från kyrkogårdsarbete alternativt parkarbete.
• Du ska dela Svenska kyrkans värderingar.
Period:
Start omgående enligt överenskommelse. Till och med 2 november.
Sista dag för ansökan är 14 september. Löpande urval kan ske.
Märk din ansökan med "kyrkogårdsarbetare säsong" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: habo.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kyrkogårdsarbetare säsong". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habo Pastorat
(org.nr 252003-8643)
Kapellgatan 32 (visa karta
)
566 32 HABO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska kyrkan Habo Kontakt
Kyrkogårdsföreståndare
Claes-Olof Mattsson claes-olof.mattson@svenskakyrkan.se 036-49606 Jobbnummer
9463560