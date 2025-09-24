Kyrkogårdsarbetare till Söderhamn Sandarne församling
Uppsala Stift / Trädgårdsanläggarjobb / Söderhamn Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Söderhamn
2025-09-24
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala Stift i Söderhamn
, Bollnäs
, Gävle
, Ljusdal
, Uppsala
eller i hela Sverige
Kyrkogårdsförvaltningen/begravningsverksamheten i Söderhamn Sandarne församling söker nu en medarbetare på heltid.
Har du rätt kompetens och vill ansluta till ett ansvarstagande gäng, som i dagsläget består av 3 st heltidsanställda kyrkogårdsarbetare, 1st kyrkogårds- och fastighetschef 70% samt 1st kyrkogårdskanslist 75%. Under säsongen maj till oktober har vi dessutom ca 8st säsongsarbetare på plats.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Teknisk fastighetsskötsel och tillsyn, anläggningsskötare brandlarm, löpande systematiskt brandskyddsarbete inklusive dokumenterade egenkontroller.
- Tekniskt ansvara för bevattningssystem och grönytor på våra tre kyrkogårdar i Söderhamn och Sandarne.
- Enklare hantering i våra olika datasystem gällande gravbok, gravskötselavtal, bisättning, kartsystem samt systematiskt brandskyddsarbete.
- Köra hjullastare och grävmaskin (snö och halkbekämpning, gravgrävning, markarbeten).
- Snö och halkbekämpnings beredskap ingår vinterhalvåret.
Övriga förekommande arbetsuppgifter
- Vaktmästare vid begravningsceremonier, innebär att förbereda lokal samt sköta ljud och ljus.
- Handgräva urn och askgravar, även utföra själva gravsättningen tillsammans med anhöriga.
Kvalifikationer
- B-körkort
- Maskinförarbevis
- Viss datavana, exempelvis erfarenhet av arbete i officemiljö
- Erfarenhet av Teknisk fastighetsskötsel
- Erfarenhet av arbete med hjullastare och grävmaskin
Meriterande
- BE-körkort
- Erfarenhet av anläggningsarbete
- Erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete
- Grönyteutbildning, eller annan relevant trädgårdsutbildning
- Erfarenhet av trädvård
Vi tror du är en positiv och lyhörd person som är öppen för förändringsarbete. Vi jobbar som ett tight team enligt våra värdeord Tillit Engagemang och Omsorg (TEO) och lägger ett stort värde på dig som kan respektera varandras olikheter. Vi tror du har en god vana av att jobba självständigt och kan ta egna beslut inom ramen för uppdraget, dessutom trivs du med ett arbete som stundtals kan vara fysiskt krävande.
Vi intervjuar löpande så tveka inte och ansök till tjänsten redan idag!
Om Uppsala Stift
Uppsala stifts grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet, samt förvaltande uppgifter. Övergripande vision för Uppsala stift uttrycks i orden ''Hållbar gemenskap där tro och liv kan växa''. Alla medarbetare har en viktig roll att stödja vårt uppdrag och visionsarbete. Stiftet omfattar 51 församlingar och pastorat med flera tusen anställda, förtroendevalda och många ideellt engagerade. Uppsala stift sträcker sig från Kungsängen i söder till Gnarp i norr och har sitt kansli i Uppsala. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/653". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Stift
(org.nr 252010-0013) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderhamn Sandarne församling Kontakt
Peter Andersson 0730967590 Jobbnummer
9524134