Kyrkogårdsarbetare säsong

Om Piteå församling
Piteå församling sträcker sig från skogslandskap till vidsträckt skärgård. En församling med nästan 20 000 medlemmar och över 55 anställda. I församlingen ingår fem kyrkor, varav två är samarbetskyrkor med EFS, fem kapell och åtta begravningsplatser varav fem är aktiva. Piteå församling är en aktiv och engagerad del av Svenska kyrkan. Vi har ett stort samhällsengagemang och samverkar nära med skolor och andra aktörer. Vår verksamhet som vilar på värdeorden närvaro, öppenhet och hopp bedrivs för människor i alla åldrar. Vi arbetar långsiktigt med hållbarhet, mångfald och inkludering - och strävar efter att vara en församling i ständig utveckling.
Om begravningsverksamheten
Piteå församling är huvudman för begravningsverksamheten i församlingens område. Det innebär bland annat att vi ansvarar för att tillhandahålla och sköta om begravningsplatser - oavsett tro eller livsåskådning. Uppdraget är både praktiskt och myndighetsutövande med krav på rättssäkerhet, dokumentation och tillgänglighet.
Begravningsverksamheten är ett samhällsviktigt uppdrag där kvalitet, respekt och ansvar står i centrum. Vi strävar mot en helhetssyn - från administration till gravsättning och skötsel - och utvecklar ständigt våra arbetssätt för att möte förändrade traditioner och ökade krav.
Piteå församling söker ett antal kyrkogårdsarbetare under säsongen 2026
Arbetet innebär gräsklippning, trimning, plantering och allmänt trädgårdsarbete på våra begravningsplatser i Piteå, Öjebyn och Heden.
Arbetsuppgifterna utförs utomhus i alla väder och är tidvis fysiskt krävande. På Hedens begravningsplats förekommer även en del anläggningsarbete. Tjänstgöring vid begravningar i kapellen kan bli aktuellt för den som är intresserad.
Du som söker ska vara minst 18 år och inneha körkort B. Du behöver vara serviceinriktad och prata bra svenska eftersom arbetet innebär många möten med sörjande på kyrkogården. Arbetet utförs i team så du behöver också vara samarbetsvillig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi kan erbjuda både kortare och längre säsongsanställning. Första långa säsongen tillämpas provanställning.
Kort säsong
Tjänsterna är på heltid, 40 timmar per vecka i 8 veckor under perioden 8/6-31/7 alternativt 15/6-7/8. Ange att du söker kort säsong och mellan vilka datum du kan jobba.
Lång säsong
Tjänsterna är på heltid, 40 timmar per vecka under perioden 4/5-18/10. Erfarenhet av arbete med maskin, reparation, bygg, trädgård, anläggning m.m. är meriterande. Ange att du söker lång säsong.Publiceringsdatum2026-01-22Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2026. Anställning sker löpande under ansökningsperioden, tjänsterna kan därför vara tillsatta innan sista ansökningsdag. Ansökan sker endast i vårt rekryteringssystem Varbi, där du bifogar personligt brev och CV. Ange om du är intresserad av kort eller lång säsong.
Om du vill veta mer om hur det är att leva och bo i Piteå kommun så hänvisar vi till www.pitea.se
