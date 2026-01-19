Kyrkogårdsarbetare gravskötsel
2026-01-19
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
Publiceringsdatum2026-01-19Beskrivning
Är du intresserad av trädgård och trivs i mötet med människor? Då kanske kyrkogårdsarbete är något för dig!
Härnösands Pastorats kyrkogårdar är en perfekt plats att jobba på för dig som har ett stort intresse för trädgård, är service-minded samt gillar att jobba i en familjär arbetsmiljö med härliga kollegor.
Vi jobbar i ett högt tempo och försöker alltid att ha kul ihop. Dina arbetsuppgifter
Du ingår i ett arbetslag som sköter pastoratets kyrkogårdar, gravkapell samt markskötsel kring kyrkor och församlingsgårdar. I övrigt förekommande arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna på kyrkogårdarna har stor variation där trädgårdsskötsel varvas med att vara behjälplig gentemot våra besökare.
Tjänstgöring vid gudstjänst, dop, vigsel & begravning kan förekomma då ordinarie personal har semester.
Du är med och tar ansvar för ungdomar anställda för sommarjobb. Utdrag ur belastningsregistret krävs för uppvisande.
Vi hoppas att du som söker älskar trädgård och är hungrig på utveckling. Samarbete är en stor del av jobbet så det är viktigt att vara en lagspelare. Det är viktigt att ha ordning och reda under och efter arbetsmomenten samt en bra känsla för service. Jobbet är fysiskt krävande och vi jobbar i alla väder.
Arbetsställe: Härnösands pastorat med utgångspunkt Nya kyrkogården i Härnösand, Säbrå kyrkogård eller Högsjö kyrkogård.
Anställningstid: 2026-06-01 -- 08-28Kvalifikationer
Vana från liknande arbete, trädgårdsutbildning är meriterande, god social kompetens, god samarbetsförmåga och serviceinriktad samt kunna förstå och uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift. Körkort B för manuell bil är ett krav för tjänsten.
Så ansöker du
Du ansöker direkt i vårt rekryteringssystem Varbi genom att besvara ett antal frågor samt bifoga ditt CV och personliga brev.
Välkommen med din ansökan senast 15 februari 2026. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/55". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands Pastorat
(org.nr 252003-7488) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hä Kontakt
Charlotte Westin, HR 0611-28852 Jobbnummer
9692374