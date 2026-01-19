Kyrkogårdsarbetare

Bodens pastorat förvaltar fem kyrkogårdar med tillhörande byggnader i Överluleå, Sävast, Edefors och Gunnarsbyns församlingar. Är det du som ska ta hand om dem i sommar?

Om tjänsten
Du kommer att arbeta på kyrkogårdar runt om i Bodens pastorat med klippning av häckar och gräsytor, trimning, plantering, vattning, gravskötsel, städning samt in- och utbärning av kistor. Tunga lyft kan förekomma.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid. Vi arbetar måndag-fredag, 07.00-15.30

Period A: 4 maj - 15 okt
Period B: 15 juni - 21 augusti


Om dig
Vi söker dig som

Har B-körkort

Gillar att vara utomhus

Tycker om att arbeta fysiskt

Kan både samarbeta och ta egna initiativ

Erfarenhet av grönyteskötsel, kyrkogårds- eller parkförvaltning eller maskinkunskap är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.


Ansökan
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan, innehållande CV, personligt brev samt önskad period, senast 28 februari. Märk din ansökan med "Kyrkogårdsarbetare".

Epost: bodens.pastorat@svenskakyrkan.se
Brev: Svenska kyrkan Boden, Strandplan 25, 961 34 Boden

Kontaktperson
Samuel Zakari, kyrkogårdschef
0921-775 45 / samuel.zakari@svenskakyrkan.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Arbetsgivare
Bodens Pastorat (org.nr 252003-0491)
Strandplan 25 (visa karta)
961 34  BODEN

Arbetsplats
Församlingsgården

Kontakt
Kyrkogårschef
Samuel Zakari
samuel.zakari@svenskakyrkan.se
0921-775 45

