Kyrkogårdsarbetare
2026-01-19
Bodens pastorat förvaltar fem kyrkogårdar med tillhörande byggnader i Överluleå, Sävast, Edefors och Gunnarsbyns församlingar. Är det du som ska ta hand om dem i sommar?
Om tjänsten
Du kommer att arbeta på kyrkogårdar runt om i Bodens pastorat med klippning av häckar och gräsytor, trimning, plantering, vattning, gravskötsel, städning samt in- och utbärning av kistor. Tunga lyft kan förekomma.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid. Vi arbetar måndag-fredag, 07.00-15.30
Period A: 4 maj - 15 okt
Period B: 15 juni - 21 augusti
Om dig
Vi söker dig som
Har B-körkort
Gillar att vara utomhus
Tycker om att arbeta fysiskt
Kan både samarbeta och ta egna initiativ
Erfarenhet av grönyteskötsel, kyrkogårds- eller parkförvaltning eller maskinkunskap är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan, innehållande CV, personligt brev samt önskad period, senast 28 februari. Märk din ansökan med "Kyrkogårdsarbetare".
Epost: bodens.pastorat@svenskakyrkan.se
Brev: Svenska kyrkan Boden, Strandplan 25, 961 34 Boden
Kontaktperson
Samuel Zakari, kyrkogårdschef
0921-775 45 / samuel.zakari@svenskakyrkan.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: bodens.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kyrkogårdsarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Pastorat
(org.nr 252003-0491)
Strandplan 25 (visa karta
)
961 34 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Församlingsgården Kontakt
Kyrkogårschef
Samuel Zakari samuel.zakari@svenskakyrkan.se 0921-775 45 Jobbnummer
9690305