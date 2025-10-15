Kyltekniker inom Storkök
Culligan Nordic Group
Vi på Culligan Nordic Group är stolta över att vara en av Nordens största leverantörer inom vatten, kaffe och storkök. Vårt uppdrag är att vara det självklara valet för innovativa och hållbara vattenlösningar för den privata och offentliga sektorn i Norden, och vår målsättning är enkel - alla ska ha tillgång till rent dricksvatten samtidigt som vi minskar engångsförbrukningen av plast! På Culligan Nordic Group arbetar 365 anställda, spridda över Sverige, Norge, Danmark och Finland. Du känner igen oss på vårt höga kundfokus, pålitliga service och dedikation till miljövänlig & etisk handel.
Culligan Storkök är en viktig del av Culligan Nordic Group i Sverige. Vi erbjuder helhetslösningar för storköksprojekt och är som rikstäckande sälj- och servicepartner med våra kunder genom hela processen. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som varje dag hjälper svenska storkök att fungera - från försäljning och installation till service och akuta reparationer. Vi jobbar med branschens ledande varumärken och har kunden i fokus i allt vi gör. Välkommen till en arbetsplats med tempo, utveckling och sammanhållning!
På Culligan värdesätter vi olikheter och inkludering. Vi tror att de bästa teamen består av människor med olika bakgrunder, perspektiv och erfarenheter. Därför ser vi gärna sökande i olika åldrar, kön och identiteter - oavsett vem du är är du välkommen hos oss. Känner du igen dig själv i rollbeskrivningen? Tveka inte att söka!
Tjänsten i korthet
Vill du ha frihet under ansvar, arbeta med tekniskt avancerade maskiner och forma dina egna kundrelationer? Då låter det här som rollen för dig!
Som kyltekniker hos Culligan Storkök är du den som räddar dagen när kyl- och fryssystem stannar. Du jobbar med service, installation och felsökning i storkök runtom i Stockholm och närliggande kommuner - allt från skolor och äldreboenden till sjukhus och restaurangkök. Här får du friheten att planera din egen dag, jobba nära kunder och kollegor, och vara den trygga problemlösaren som kunderna alltid kan lita på.
Du utgår från vårt kontor & lager i Sollentuna, och blir en del av ett stabilt och internationellt företag med en lokal, erfaren och engagerad grupp kollegor. Det här är en roll som passar dig som redan har kylcertifikat och lite teknisk erfarenhet, och vill utvecklas vidare.
Du kommer att: Ta emot och prioritera serviceärenden från kunder
Jobba självständigt med felsökning, reparation och förebyggande underhåll av kylar och storköksutrustning
Ha en öppen och professionell dialog med kunder för att förstå och lösa problemen snabbt
Samarbeta nära dina kollegor och hjälpa varandra vid större jobb eller installationer
Rapportera och dokumentera dina arbetsuppgifter digitalt, och följa upp med kunder efter avslutat jobb
Ha fullt ansvar och ägandeskap för hela kundresan - du håller i taktpinnen för tidsplanering och uppföljning av dina kundbesök!
Utgå från hemmet eller kontoret i Sollentuna (där vi gärna tar en kaffe ihop)
Vi tror att du: Har kylcertifikat klass 1 och B-körkort (manuell)
Är den som älskar att lösa tekniska problem och inte tvekar att gräva ner dig tills du hittar felet
Är självgående och tar ansvar för dina uppdrag - vi ger dig friheten att planera dina dagar, du tar ansvar för att kunden får service och leverans av högsta kvalitét!
Är en fena på att skapa kontakt med dina kunder, och vet att en bra dialog underlättar jobbet
Har grundläggande elkunskaper
Kan hantera administrativa system och dokumentera ditt arbete noggrant
Pratar svenska flytande, och gärna engelska.
Det är även en bonus om du: Har CO2-certifikat.
Har erfarenhet av att jobba med storköksutrustning
Det här är rollen för dig som är van att ta ansvar för din arbetsdag och tycker om att lösa tekniska problem på plats hos kund. Vi ser gärna att du har några år som kyltekniker bakom dig, och att du uppskattar ett jobb där du får använda både huvudet och händerna!
Vad kan vi erbjuda dig? En roll med stort mandat att själv planera dina dagar - tänk dig att du jobbar med friheten som en egenföretagare, men med en förmånlig anställning i ryggen och ett härligt team av kunniga kollegor runt dig!
Ett omväxlande arbete med mycket kundkontakt och möjlighet att bygga starka relationer till dina kunder - du äger hela kundresan och vi gör allt vi kan för att stötta dig, både professionellt och personligt
Möjligheten att arbeta med avancerad utrustning, och utvecklas tekniskt
Du blir del av ett stabilt och internationellt företag som växer snabbt, främst genom förvärv, och varje år adderar nya bolag till vår nordiska familj
Servicebil, och möjligheten att utgå hemifrån när dagen startar
Startdatum
Så snart som möjligt
Placering Stockholm med omnejd
Rekryteringsprocessen Här på Culligan gör vi mer än att serva storkök - vi skapar lösningar som förbättrar människors vardag, hälsa och miljö. Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Tveka inte att söka redan idag!
Vi rekryterar löpande för den här tjänsten, och kommer att återkoppla dig inom två veckor. Tills dess kan du läsa mer om oss på vår karriärssida och hemsida, och när din ansökan är inskickad är det bara att njuta av höstsolen så hör vi av oss!
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta amanda.westerberg@culligan.se
. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot några ansökningar via mail.
