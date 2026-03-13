Kyltekniker
2026-03-13
Avdelningen för fastighetsdrift
Region Uppsala kännetecknas av en stark tillväxt och förvaltningen Fastighet och service är en viktig del i denna. Vi på Fastighet och service omsätter drygt en miljard kronor och är ca 400 medarbetare. Vi utvecklar, förvaltar och underhåller en lokalyta på drygt 760 000 kvadratmeter, allt från nya avancerade vårdbyggnader till medeltida slott. Vi sköter även transporter och arbetar med logistiska lösningar inom Region Uppsala samt ansvarar för måltidsservice till inneliggande patienter. De flesta av våra kunder finns inom hälso- och sjukvården och den största kunden är Akademiska sjukhuset. Vi lovar dig komplexa och utmanande arbetsuppgifter, många möten med intressanta människor och trevliga arbetskamrater som går till sina arbeten för att göra något viktigt! Vad är viktigt för dig?
Vår verksamhet
Vi är just nu inne en spännande, expansiv period där det både byggs nytt och renoveras mycket på sjukhusområdet. Hos oss på Fastighet och service Region Uppsala kommer du att arbeta i vårdmiljö och arbetet sker inom Akademiska sjukhusets område. Du får varierande, intressanta och ansvarsfulla arbetsuppgifter i en omgivning med kompetenta kollegor och en mångfald av tekniska system.
Avdelningen för fastighetsdrift är en enhet inom förvaltningen Fastighet och Service. Vi är ca 80 medarbetare som ansvarar för drift och underhåll av Region Uppsalas fastigheter. Du kommer att tillhöra VS-gruppen som består av 14 medarbetare som sköter den dagliga driften inom VS, kyla och medicinska gaser i Region Uppsalas fastighetsbestånd.
Ditt uppdrag
Arbetet är varierande, innehåller mycket problemlösning och du har stor möjlighet att själv styra ditt arbete samt komma med förslag och förbättringar där du ser behov och möjligheter. Du kommer att arbeta med drift, tillsyn och skötsel, felavhjälpande underhåll samt verksamhetsservice av fastigheternas kyl- och återvinningssystem.
Arbetet innehåller i övrigt felsökning och akut felavhjälpande åtgärder på sjukhusets kylsystem. Arbetet omfattas även av energiförbättrande åtgärder. I tjänsten ingår även beredskap och på sikt kan du komma att ingå i beredskapsgruppen.Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
Vi vänder oss till dig som är intresserad av fastighetsteknik och som trivs i en varierande miljö där du möter både nytt och gammalt, enkelt och komplicerat.Kvalifikationer
• Kylcertifikat kategori 1.
• Några års erfarenhet av liknande arbete inom kyla.
• Goda datorkunskaper.
• God svenska i tal och skrift.
• B-körkort.
Meriterande
• Erfarenhet av service och reparation av vitvaror.
• Erfarenhet av styr/reglering.
Din kompetens
Som person har du en god social kompetens med en positiv attityd och är lyhörd för kundens behov. Du har en god prioriteringsförmåga och är kvalitetsmedveten i ditt arbete. Du tar ansvar för ditt eget arbete samtidigt som du är van vid, och trivs med, att arbeta i team.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en föränderlig miljö med stark teknisk utveckling och en omgivning med många människor och en mångfald av tekniska system i en av Sveriges snabbast växande regioner.
Anställningen är på heltid, tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Placering på Akademiska sjukhuset som är ditt huvudsakliga arbetsområde, men det ingår även att hantera ärenden i hela Region Uppsalas fastighetsbestånd och då utgår du med servicebil.
Sista ansökningsdag är 10 april, men urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan redan idag.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LSU08/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9795096