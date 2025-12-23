Kyltekniker
Jobway AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2025-12-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Arbetar du som kyltekniker och sugen på att ta nästa steg i karriären? Vill du arbeta på ett stabilt bolag tillsammans med kollegor som besitter hög kompetensnivå med modern teknologi? Som kyltekniker hos Frigotech har du en nyckelroll på ett företag som värdesätter kompetensutveckling och varierande arbetsuppgifter!
Om du är intresserad av en ny utmaning i karriären och känner att detta stämmer in på dig, ansök här!
I rollen som kyltekniker hos Frigotech kommer du att få arbeta med kommersiella kyl & frysinstallationer, teknisk service, felsökning och förebyggande underhåll. Arbetsuppgifterna varierar och du kommer att utföra arbete på allt från små luftkylda kylaggregat till stora CO2 Booster aggregat med värmeåtervinning. Du utgår hemifrån i servicebil och arbetar i hela Stor-Stockholm. Rollen kan till viss mån anpassas efter din erfarenhet och ambition.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 2-3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Erfarenhet av kyl & frysinstallationer
Kylcertifikat kat. 1
Goda kunskaper i svenska i både tal & skrift
B-körkort
Frigotech är CO2 specialister och därför är det meriterande om du har arbetat med detta.
Vi lägger stor vikt i dina personliga egenskaper och ser därför att du som person är framåtdrivande, ansvarstagande och socialt kompetent. Du har högt tekniskt intresse och trivs med att arbeta självständigt. Du är mån om att du alltid lämnar efter dig ett väl utfört arbete.
Frigotech erbjuder dig:
Ett familjärt team med hög kompetens där alla hjälper alla
Goda utvecklings-& utbildningsmöjligheter
Förtroendegivande och stabila kunder
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Tveka då inte att skicka in din ansökan med ditt CV! I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult david.nyren@jobway.se
.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Frigotech AB
Frigotech är ett Kyl- och frysinstallationsbolag med huvudverksamhet i Stor-Stockholm. Ner till Södertälje, Nynäshamn och upp till Uppsala. Frigotech jobbar enbart inom business to business och väljer aktivt bort privatmarknaden. Vi har en bred och djup kunskap inom Kylteknik där vi projekterar, installerar, utför service-/underhåll samt jourverksamhet. Vår personal är alla certifierade samt har lång erfarenhet som vi med glädje delar med oss till nya kollegor.
Vi arbetar med alla typer av kylaggregat från små serverrum till stora industriella anläggningar. Allt från mindre luftkylda kylaggregat till stora CO2 Boostersystem med värmeåtervinning och extern övervakning.
Behöver ert företag hjälp med rekrytering av kyltekniker - kontakta oss! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9663401