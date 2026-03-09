Kyltekniker - Malmö
2026-03-09
Är du vår nästa kyltekniker i Malmö?
Vill du bli en del av ett växande företag där engagemang, ansvar och arbetsglädje står i centrum? Då kan du vara den vi söker!
Om A.R.C
A.R.C är ett modernt fastighetsbolag som skapar hållbara och lönsamma lösningar för våra kunder. Företaget grundades 2020 i de småländska skogarna av fem eldsjälar - och har sedan dess vuxit till över 115 medarbetare på 15 kontor runt om i Sverige.
Vi arbetar med hela fastigheten - från teknisk förvaltning och energioptimering till service och drift. Hos oss är samarbete och eget ansvar grunden för framgång, och vi tror på att ha roligt på jobbet.
Om rollen
Som kyltekniker hos A.R.C i Malmö blir du en viktig del av ett mindre, sammansvetsat team där du får stort eget ansvar. Du planerar och utför service hos våra kunder och är företagets ansikte utåt - därför är servicekänsla och professionalism självklara delar av din vardag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Service och underhåll av kylsystem, främst komfortkyla
Genomföra kyltekniskt arbete och felsökningar
Arbeta med energieffektiviseringar hos våra kunder
Ha löpande kontakt med kunder och leverantörer
Identifiera och föreslå förbättringar för våra kunders anläggningar
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet som servicetekniker inom kyla och som trivs med att ta eget ansvar. Du gillar att hitta lösningar, möta människor och leverera kvalitet.
Vi tror att du har:
Några års erfarenhet av kylservice, gärna inom fastighetskyla
Kylcertifikat kategori 1 (krav)
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Förmåga att planera och arbeta självständigt
Det är meriterande om du har erfarenhet av energieffektivisering eller styr- och reglerteknik.
Du delar våra värderingar - seriös, pålitlig, nytänkande och engagerad - och vill bidra till ett företag där vi hjälper varandra att nå framgång.
Vi erbjuder dig
En arbetsmiljö präglad av gemenskap, ansvar och arbetsglädje
Stora möjligheter att påverka och utveckla din roll
Ett varierat och självständigt arbete med frihet under ansvar
Ett företag som aktivt främjar jämställdhet, inkludering och mångfald
Hos A.R.C är du inte bara en tekniker - du är en del av vår gemensamma resa mot en mer hållbar fastighetsbransch. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A.R.C Fastighetspartner AB
(org.nr 559268-0739), https://arcfast.se/
Kosterögatan 6C (visa karta
)
211 24 MALMÖ Arbetsplats
A R C Fastighetspartner AB Jobbnummer
9784044