Kvistbergsskolan och Stölletskolan söker speciallärare
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden / Speciallärarjobb / Torsby Visa alla speciallärarjobb i Torsby
2026-01-07
, Sunne
, Hagfors
, Munkfors
, Arvika
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden i Torsby
Kvistbergsskolan har ca 120 elever och Stölletskolan ca 30 elever. På skolorna arbetar två arbetslag och ett elevhälsoteam. Det finns goda möjligheter att hitta ett bra boende i vår kommun. Sysslebäck ligger nära både Branäs och Långberget. Om man tycker om friluftsliv så är Sysslebäck och Stöllet rätt plats för dig!
Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Vi söker dig med behörighet att undervisa i som speciallärare i grundskolan F-9.Kvalifikationer
Speciallärarutbildning. Personlig lämplighet tillämpas.
ÖVRIGT
Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutad rekrytering. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Torsby kommun.
Torsby kommun samarbetar med Visma Recruit i rekryteringsärenden. Visma Recruit vänder sig till dig som vill arbeta inom den offentliga sektorn. Det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Välkommen med din ansökan (personligt brev, CV/meritförteckning, referenser och löneanspråk) via Visma Recruit!
Betyg/intyg lämnar du först efter begäran.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför inte bli kontaktade av säljbolag.
Läs mer: Torsby kommuns webbplats Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bun 2026/1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torsby kommun
(org.nr 212000-1777) Arbetsplats
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Kontakt
rektor
Madelene Cicek 070-275 09 46 Jobbnummer
9670456