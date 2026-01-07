Kvistbergsskolan och Stölletskolan söker speciallärare

Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden / Speciallärarjobb / Torsby
2026-01-07


Visa alla speciallärarjobb i Torsby, Sunne, Hagfors, Munkfors, Arvika eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden i Torsby

Kvistbergsskolan har ca 120 elever och Stölletskolan ca 30 elever. På skolorna arbetar två arbetslag och ett elevhälsoteam. Det finns goda möjligheter att hitta ett bra boende i vår kommun. Sysslebäck ligger nära både Branäs och Långberget. Om man tycker om friluftsliv så är Sysslebäck och Stöllet rätt plats för dig!

Vi ser fram emot din ansökan!

Publiceringsdatum
2026-01-07

Arbetsuppgifter
Vi söker dig med behörighet att undervisa i som speciallärare i grundskolan F-9.

Kvalifikationer
Speciallärarutbildning. Personlig lämplighet tillämpas.

ÖVRIGT
Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutad rekrytering. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Torsby kommun.

Torsby kommun samarbetar med Visma Recruit i rekryteringsärenden. Visma Recruit vänder sig till dig som vill arbeta inom den offentliga sektorn. Det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.

Välkommen med din ansökan (personligt brev, CV/meritförteckning, referenser och löneanspråk) via Visma Recruit!

Betyg/intyg lämnar du först efter begäran.

Vi har gjort vårt medieval och vill därför inte bli kontaktade av säljbolag.

Läs mer: Torsby kommuns webbplats

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bun 2026/1".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Torsby kommun (org.nr 212000-1777)

Arbetsplats
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Kontakt
rektor
Madelene Cicek
070-275 09 46

Jobbnummer
9670456

Prenumerera på jobb från Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden: