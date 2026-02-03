Kvinna söker kvinnlig assistent
2026-02-03
Poolarna assistans är en liten familjär organisation med hjärta och hjärna. Vi tillhör kollektivavtals området Almega och innehar tillstånd att bedriva personlig assistans.
Huvud kontoret ligger i Örebro men vi arbetar med kunder och personliga assistenter rikstäckande.
Vi söker nu en erfaren kvinnlig assistent till vår kund, en aktiv kvinna i 70-årsåldern. Hon har tidigare drabbats av en stroke och bor ensam i ett radhus. Vår kund är intresserad av matlagning, trädgård och shopping. Hon är i behov av assistans i vardagen och vi söker nu dig som kan vara med och underlätta hennes tillvaro.
Vi söker dig som har erfarenhet av vårdarbete och kan hantera förflyttningar. Det är viktigt att du har god social kompetens och kan kommunicera tydligt med vår kund. Du är lyhörd och noggrann i ditt arbete, och framför allt trygg i dig själv då vår kund är en bestämd kvinna som uppskattar ordning och reda i sin vardag.
Arbetet innebär dygnspass med väntetid natt. Du bör även vara förberedd på att vår kund röker, så tålighet för rökning är en fördel.
Vi erbjuder en fast tjänst på 80% enligt ett fyra veckors schema. Vi söker en personlig assistent omgående och ser fram emot att höra från dig.
Om du är intresserad av att bli en del av vårt team och göra skillnad i vår kunds liv, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig.
Välkommen att maila din ansökan till malin@poolarna.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: malin@poolarna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "skog2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolarna Assistans AB
(org.nr 556641-9197), http://www.poolarna.se
663 30 SKOGHALL Kontakt
Verksamhetschef
Malin Wernersson malin@poolarna.se 0761753015 Jobbnummer
9721560