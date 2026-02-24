Kvällsskift i Torsby - Bygg husmoduler i trä
2026-02-24
Vill du ha ett praktiskt jobb där du arbetar med trä, verktyg och tydliga resultat varje dag? Nu söker vi fler konsulter till Moelven Byggmodul i Torsby för långsiktigt arbete på deras kvällsskift. Här blir du en del av ett sammansvetsat team som bygger färdiga husmoduler i trä - med fokus på kvalitet, tempo och samarbete.
Moelven Byggmodul AB är Nordens ledande producent av industriframställda byggmoduler i trä. Här utförs all produktion utifrån de olika enheternas specialkompetens. Affärsidén är att vara Nordens ledande producent av industriframställda byggmoduler i trä, med hög färdigställandegrad från fabrik.Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Arbetet består av olika moment inom hus- och modulbyggnation vid stationer. I det dagliga arbetet ingår hantering av trämaterial, användning av lufttrycksverktyg så som spikpistol, skruvning, ritningsläsning, traverskörning. Tjänsten är ett långsiktigt uppdrag på kvällsskiftet i deras fabrik.
Start: Omgående - enligt överenskommelse
Arbetstid: Måndag - Torsdag kl 15.30 - 01.30
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Lön: Enligt kollektivavtal
Vem är du?
Du som söker bör ha en bakgrund där du jobbat med liknande arbetsuppgifter eller gått relevant utbildning inom bygg/snickeri. Det är bra om du har tidigare erfarenhet av ritningsläsning. För att du ska passa för tjänsten behöver du vara driven, noggrann och ha en hög arbetsmoral. Vidare bör du ha lätt för att samarbeta med din omgivning och ha en positiv inställning, då arbetet sker i team.
Meriterande:
• Yrkesbevis som snickare
• Innehar traverskort
Låter detta intressant?
Då är du välkommen med din ansökan redan idag då urval sker löpande.
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering.
Uniflex finns i Sverige, Norge, och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och Sveriges byggindustrier och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra ledstjärnor affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Ersättning
