Kvalitetsundersköterska till Hemtjänst
Dals-Eds Kommun / Undersköterskejobb / Dals-Ed Visa alla undersköterskejobb i Dals-Ed
2026-07-10
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Dals-Eds kommun belägen i det natursköna Dalsland, "Ett Sverige i miniatyr", har cirka 4600 invånare, varav 3000 i tätorten Ed. Vi är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utveckling av såväl individ som organisation. Vi värdesätter tillit, trygghet och omtanke. Vår förmåga att skapa trivsel och vara en flexibel organisation avgör hur vi lyckas i framtiden. Vi erbjuder en väl fungerande service med bra kommunikationer till exempelvis Oslo och Göteborg. Visste du att vi även har goda pendlingsmöjligheter från Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla med en restid på 40 - 60 minuter och att vi har flera medarbetare som pendlar till vår fantastiska arbetsplats varje dag. För mer information om kommunen, gå in på www.dalsed.se
Då en av våra nuvarande kvalitetsundersköterskor går vidare till annan tjänst i organisationen så undrar vi: Vill du ta nästa steg i din roll som undersköterska och vara med och utveckla framtidens hemtjänst?
Som kvalitetsundersköterska kommer du att ge stöd och handledning i det dagliga arbetet och ansvara för metodhandledning. I uppdraget ingår att hålla sig uppdaterad kring ny lagstiftning/rutiner och ta ansvar för att implementera dessa nya arbetsätt. Du är duktig på att skapa rutiner och fungerande processer i det dagliga arbetet. I nära samarbete med gruppledare och enhetschef kommer du vara en del i att följa upp enhetens mål och resultat.
Är du en trygg undersköterska som brinner för både människan och metodutveckling? Har du förmågan att inspirera dina kollegor och en naturlig blick för hur rutiner, ombudsroller och samverkan kan bli ännu bättre? Då är det dig vi letar efter!
ARBETSUPPGIFTER:
Som kvalitetsundersköterska har du ett utökat ansvar för att säkra att vår omsorg inte bara är god, utan håller en hög kvalitet. Du deltar i det direkta omvårdnadsarbetet, men din unika roll innebär att du även är starkt drivande i vårt förbättringsarbete. Du blir en nyckelperson i vårt kvalitetsteam och fungerar som länken mellan de övergripande målen och det praktiska arbetet i vardagen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utbildning & Handledning: Du håller i interna utbildningar för dina kollegor och håller i introduktion samt agerar mentor för våra nya medarbetare.
Teammöten & Samverkan: Du är en aktiv och drivande kraft i enhetens kvalitetsteam och vid teammöten. Du samarbetar tätt med enhetschef, legitimerad personal och övriga medarbetare för att nå våra mål.
Implementering av nya rutiner: Du tar ett stort ansvar för att nya arbetssätt och metoder introduceras och efterföljs i personalgruppen. Du ser till att förbättringar går från plan till praktisk handling.
Kvalitetssäkring: Du driver värdegrundsarbete, ansvarar för att genomförandeplaner håller hög standard och för att höja kunskapen kring social dokumentation, samt omvärldsbevakar kring digital utveckling.
Direkt omvårdnad: Du arbetar stor del av tiden i den praktiska omsorgen, där du fungerar som en förebild i det nära arbetet med våra brukare.
KVALIFIKATIONER:
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med minst 2 års erfarenhet av omvårdnadsarbete och erfarenhet av senior alert, BPSD och de olika ombudsrollerna som krävs inom hemtjänst.
Du är en prestigelös lagspelare med hög flexibilitet. Din stora yrkesstolthet fungerar som en inspirationskälla för teamet, och du växlar sömlöst mellan nära omvårdnad och strategisk utveckling. Rollen kräver att du är bekväm med att tala inför grupp och kan hålla i strukturerade möten. Tack vare din pedagogiska ådra har du lätt för att vägleda andra och skapa engagemang i personalgruppen.
Meriterande är om du har erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare och stor vana av social dokumentation. Det är även meriterande att tidigare ha arbetat med digital utveckling inom välfärdsteknik.
B-körkort är ett krav.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR:
Tillsvidareanställning
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad 100%
Arbetet förlagt till dag, kväll och helg
Individuell och differentierad lönesättning tillämpas.
Kollektivavtal: avtalsområdets Huvudöverenskommelse med tillhörande Allmänna Bestämmer och dess bilagor alternativt PAN - lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare tillämpas.
ÖVRIGT:
Anställning förutsätter uppvisande av utdrag ur belastnings- och misstankeregistret enligt lag (2026:43) om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning. Beställ gärna ditt utdrag via Polismyndighetens e-tjänst.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering, innebärande att intervjuer kan hållas under ansökningstiden.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
UPPLYSNINGAR:
Se kontaktpersoner nedan. Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0534-19000.
ANSÖKAN:
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan tillsammans med meritförteckning etc digitalt och inte via e-post eller pappersformat. För att värna din integritet ber vi dig som sökande att undvika skyddsvärda och känsliga personuppgifter i de handlingar som du skickar till oss. Det gäller exempelvis personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, politiskt eller fackligt engagemang.
Du ansöker via länken *Ansök* senast 2026-08-30.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dals-Eds Kommun
(org.nr 212000-1413), https://www.dalsed.se/
668 21 ED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dals-Eds kommun Kontakt
Enhetschef, Hemtjänsten
Martina Glesåen martina.glesaen@dalsed.se +4653419232 Jobbnummer
10000072