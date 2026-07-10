Kvalitetstekniker Projekt / Mättekniker till Nitator
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2026-07-10
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Vill du vara med och säkerställa kvalitet i världsklass inom svensk fordonsindustri?
Nitator är en väletablerad och modern leverantör till fordonsindustrin där kvalitet, precision och ständig förbättring står i centrum. Vi söker nu en Kvalitetstekniker Projekt / Mättekniker som vill ta en nyckelroll i vårt kvalitetsarbete och vara med och utveckla både produkter, processer och mättekniska metoder.
Hos oss får du en varierad och utvecklande tjänst där du arbetar nära produktion, projektorganisation, kunder och leverantörer.
Om rollen
Som Kvalitetstekniker Projekt / Mättekniker ansvarar du för att driva och utveckla kvalitetsarbetet med särskilt fokus på projektkvalitet och mätteknik. Du kommer att vara en viktig resurs i både pågående produktion och nya projekt, där du säkerställer att rätt kvalitetsverktyg används och att kundernas krav uppfylls.
Du rapporterar till Kvalitets- och Miljöchef och ingår i kvalitetsavdelningen.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Driva och vidareutveckla arbetet med FMEA.
Upprätta och underhålla flödesplaner, FMEA, styrplaner och kontrollinstruktioner.
Säkerställa att PPAP-arbete genomförs enligt etablerade rutiner.
Sammanställa och administrera PPAP och IMDS.
Delta i och driva kvalitetssäkring av nya produkter och produktionsceller.
Supportera produktionen med analyser, kvalitetsverktyg och förbättringsförslag.
Vara delaktig i företagets långsiktiga kvalitetsstrategi.
Hålla interna utbildningar inom mätteknik.
Utföra mätningar samt programmera och underhålla företagets mätmaskin.
Ansvara för produktrevisioner, layoutinspektioner, prototyps- och produktionsmätningar.
Ansvara för kalibrering och uppföljning av mätutrustning.
Genomföra MSA och kapabilitetsstudier.
Tolka ritningsunderlag och tekniska specifikationer.
Vara tekniskt stöd vid avvikelsehantering.
Delta vid framtagning av kontrollfixturer och specifikationer.
Hantera leverantörers PPAP-dokumentation.
Vara rådgivande i mättekniska frågor gentemot kunder och leverantörer.
Vi söker dig som
Har eftergymnasial teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Har erfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkande industri.
Har god kunskap inom mätteknik, mätsystem och analys av mätresultat.
Har erfarenhet av projektarbete och kvalitetsstyrning.
Har god datorvana.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad.
Har god samarbetsförmåga och trivs med många kontaktytor.
Är drivande och tar ansvar för att utveckla arbetssätt och processer.
Meriterande
Erfarenhet av fordonsindustrin.
Kunskap inom APQP-processen.
Erfarenhet av PPAP, FMEA, IMDS och MSA.
Kunskap inom Core Tools.
Erfarenhet av kvalitetssäkring vid process- och produktförändringar.
Erfarenhet av koordinatmätmaskiner (CMM) och programmering.
Vi erbjuder
Hos Nitator får du möjlighet att arbeta i en teknikintensiv miljö där kvalitet är affärskritiskt. Du blir en viktig del av ett engagerat team och får stora möjligheter att påverka och utveckla både verksamheten och din egen kompetens.Så ansöker du
Låter detta som rätt nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan redan idag. Pga semestertider kan vi ha svårt att svara på frågor under annonseringsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: personal@nitator.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kvalitetstekniker/Mättekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nitator Hylte AB
(org.nr 556591-6557), http://www.nitator.se
Norra Industrigatan 33 (visa karta
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314 31 HYLTEBRUK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9998814