Kvalitetssamordnare till Atria i Sölvesborg
Atria Sweden AB / Organisationsutvecklarjobb / Sölvesborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sölvesborg
2025-11-11
, Bromölla
, Karlshamn
, Olofström
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Atria Sweden AB i Sölvesborg
, Ystad
, Alvesta
, Malmö
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Till vår kvalitetsavdelning söker vi nu en kvalitetssamordnare på vikariat
Kvalitetsavdelningen bedriver arbete inom produktsäkerhet, kvalitet och hygien samt miljörelaterade frågor. Arbetet sker i nära samarbete med anläggningens produktionsavdelningar, produktutveckling och teknikavdelning. I arbetsuppdraget ingår arbete samt kontakter med företagets övriga anläggningar, det kan innebära en del tjänsteresor samt externa kontakter så som med revisionsföretag, myndigheter, kunder och leverantörer.
I rollen som kvalitetssamordnare kommer du att:
• Arbeta med HACCP och utveckla arbetet
• Driva utredningar och projekt inom produktsäkerhet, kvalitet och hygien - Medverka vid vidareutveckling av anläggningens kvalitetssystem och egenkontroll - Driva och medverka i anläggningens kontinuerliga förbättringsarbete
• Ansvara för interna utbildningsinsatser
• Delta i reklamationsarbetet
• Arbeta med miljörelaterade frågorPubliceringsdatum2025-11-11Bakgrund
Du har relevant eftergymnasial utbildning med inriktning mot livsmedel eller motsvarande erfarenhet inom livsmedelsbranschen. Vi förutsätter att du har god datavana. Du ska ha lätt att uttrycka dig i både tal och skrift. Vi förväntar oss att du är strukturerad, pedagogisk och drivande, kan ta och motivera beslut samt arbeta självständigt, men också i nära samarbete med andra.Övrig information
Start: enligt överenskommelse (men gärna så snart som möjligt
Anställning: Vikariat 6 månader (med eventuell möjlighet till förlängning)
Lön enligt överenskommelse
Placeringsort: Sölvesborg
Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Ida.sevnsson@atria.com
Bli en del av matglädjen
Hos oss på Atria finns ett gemensamt matintresse som genomsyrar hela organisationen. Vi tror på Good Food Better Mood och skapar tillsammans matglädje varje dag. Vill du dela den glädjen och jobba nära välkända & omtyckta varumärken som Lönneberga, Lithells, Sibylla, Gooh och Ridderheims?
Varmt välkommen med din ansökan! Varaktighet, arbetstid, etc.
Vikariat Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Atria Sweden AB
(org.nr 556483-4660), https://www.atria.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Atria Jobbnummer
9598210