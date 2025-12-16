Kvalitetsrevisor till Saab!
2025-12-16
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I rollen som kvalitetsrevisor verkar du dels internt över en stor del av verksamheten, och även externt hos våra leverantörer i Brasilien. Du kommer att tillsammans med nuvarande revisorer, med hjälp av det värdeskapande verktyget revision, stötta verksamheten i dess förbättringsarbete. I rollen kommer du även få hjälpa den interna verksamheten och leverantörer att tolka och omsätta kravbilder från myndigheter och kunder.
En annan viktig del av arbetet kommer att vara att bidra till en fortsatt utveckling av revisionsverksamheten för att på ett ännu bättre sätt kunna stötta produktionssystemets kvalitetssäkrings och förbättringsarbete.
Några av dina arbetsuppgifter:
* Revisioner
* Arbeta med externa leverantörer i kvalitetsarbetet
* Hjälpa den interna verksamheten att utvecklas
För att lyckas i rollen ser vi att du har en mycket god vana att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra. Du är drivande och har en stor vilja att hitta lösningar. I ditt arbete är du noggrann och analytisk, med fokus på såväl detaljer som helhet. Som person ser vi även att du har en hög integritet och nyfikenhet till att utveckla och förbättra verksamheten.
Utöver ovanstående personliga egenskaper ser vi att:
* Du i grunden är gymnasie- eller högskoleingenjör, eller har annan arbetslivserfarenhet där du verkat i en teknisk organisation med inriktning mot kvalitetsutveckling.
* Du har goda kunskaper inom kvalitetsledningssystem, processoptimering och projektledning.
* Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som skrift.
* Kunskaper inom ISO 9001 och EN 9100 är meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
