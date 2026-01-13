Kvalitetsledare
2026-01-13
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en kvalitetsledare som tar en central roll i ett projekt kopplat till upphandling och kommande leverans av spårfordon inom svensk järnväg. Du blir områdesansvarig för Kvalitet och Projektrealisering i ett delprojekt för kravspecifikation, där fokus ligger på att säkerställa hög kvalitet i projektets styrning och i den kravställning som leverantörer behöver uppfylla.
Du arbetar nära teknisk projektledning och samverkar löpande med funktioner som upphandling och kommersiell kvalitet samt med relevanta intressenter. Rollen kombinerar strukturerad kvalitetsstyrning med tydlig kommunikation och en god förståelse för spårfordonsdomänen.
ArbetsuppgifterLeda och utveckla kvalitetsstyrningen i projektet, inklusive kvalitetssäkring av arbetssätt och leveranser.
Formulera och förankra kvalitetskrav som leverantörer ska uppfylla, samt bidra till kravställning kopplad till projektrealisering.
Stödja arbetet med att färdigställa underlag för upphandling av ramavtal för fordon samt utvärderingsarbete.
Planera och styra kvalitetsuppföljning i leveransfas, exempelvis leverantörsbesiktningar och revisioner.
Samverka med delprojektmedlemmar och övriga projektfunktioner för att skapa en sammanhållen kravbild och kvalitetssäkrad leverans.
Bidra i dialogen med fordonsleverantörer för att säkerställa tydlighet i kravställningen och möjliggöra god konkurrens.
Kommunicera med intressenter, exempelvis genom informationsutskick och deltagande i avstämningsmöten.
KravMinst 3 års dokumenterad erfarenhet av arbete som kvalitetsledare med arbetsuppgifter som motsvarar uppdragets ingående delar.
Verifierade kunskaper om ISO 9001 och ISO 14001.
Erfarenhet av att arbeta i projektform.
Mycket god svenska i tal och skrift.
God engelska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av kvalitetsledning och projektrealisering inom upphandling och leverans av spårfordon.
Erfarenhet av revisioner av leverantörers kvalitetssystem enligt ISO 9001 och ISO/TS 22163 (IRIS).
Erfarenhet av besiktningar av spårfordon, gärna som besiktningsledare.
Erfarenhet av kravskrivning i upphandlingar.
Goda kunskaper om motorvagnar (EMU).
Kunskap om ISO/IEC 27001.
Kunskap om hållbarhet och socialt ansvarstagande.
Erfarenhet från beställarorganisation kopplat till spårfordon.
Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
