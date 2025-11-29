Kvalitetsingenjör (PQE)
2025-11-29
Vi söker nu en strukturerad kvalitetsingenjör till ett långsiktigt uppdrag på plats hos vår kund i Linköping. Uppdraget passar dig som vill arbeta i en tekniskt avancerad produktionsmiljö och bidra till att säkra kvaliteten i processer, produkter och utrustning inom försvarsindustrin.
Detta är ett uppdrag där du blir en del av ett kvalificerat team som arbetar med högteknologiska produkter i en säkerhetskritisk miljö. Här får du möjlighet att bidra till kvalitet och precision i varje steg av produktionskedjan.
Om uppdraget
Som kvalitetsingenjör kommer du att ha en central roll i arbetet med industrialisering och kvalitetsstyrning. Du ansvarar för att ta fram och följa upp pFMEA, kontrollplaner och säkerställa kvalificering av mät- och tillverkningsutrustning. Arbetet omfattar även validering av processer och produkter, samt framtagning av teknisk dokumentation, rapporter och analyser.
Rollen innebär nära samarbete med utveckling, produktion och stödfunktioner, där du förväntas driva och sammankalla i kvalitetsfrågor. Du kommer vara en viktig del av teamet som säkerställer att både processer och produkter uppfyller höga krav på kvalitet och spårbarhet.
Din Profil
• Erfarenhet som kvalitetsingenjör eller i liknande roll inom industrialisering
• Erfarenhet av att arbeta med pFMEA och kontrollplaner
• Kvalificering av mätutrustning och tillverkningsutrustning
• Validering av processer och produkter
• Teknisk dokumentation (tolkning och rapportskrivning)
• Förmåga att arbeta strukturerat och driva kvalitetsfrågor i tvärfunktionella team
Meriterande
• Erfarenhet från tillverkande industri, gärna inom läkemedel, medicinteknik eller fordonsindustri
• Kunskap om standarder som ISO 9000, ISO 14000 och ISO 45000
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
