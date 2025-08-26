Kvalitetsingenjör MedTech
Knightec Group AB / Kemiingenjörsjobb / Malmö Visa alla kemiingenjörsjobb i Malmö
2025-08-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knightec Group AB i Malmö
, Karlskrona
, Växjö
, Göteborg
, Linköping
eller i hela Sverige
Därför är detta jobbet för dig På Knightec Group förstår vi att förbättrad livskvalitet för patienter genom att säkra medicintekniska produkter och läkemedel är av yttersta vikt. Genom att balansera kvalitet och regulatorisk efterlevnad under produkt- och produktionsutvecklingsprocessen, spelar du en avgörande roll i att introducera ny teknik och effektivare medicinteknisk utrustning och läkemedel till marknaden. Din utveckling är viktig för oss. Din ambition och vilja styr riktningen, medan vi förser dig med verktygen och förutsättningarna för att lyckas. Genom mentorskap, kompetensdelningsforum, kunskapsutbyte och ett teamorienterat arbetssätt kommer du att kunna ta del av den samlade expertisen inom Knightec Group. Du blir en del av vårt nationella initiativ inom Medtech Compliance, där du bland annat får ta del av utbildningar och certifieringar. Inom vårt affärsområde Compliance & Management stöttar vi en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning.
Ansvarsområden I rollen kommer du att arbeta i varierande och utvecklande uppdrag på bolag av olika karaktär där din expertis kommer tillrätta.
Du kommer förbättra livskvaliteten för patienter genom säkra medicintekniska produkter och läkemedel
Du strävar efter att hitta rätt balans mellan kvalitet och regulatorisk efterlevnad under produktutvecklingsprocessen
Du strävar efter att hitta rätt balans mellan kvalitet och regulatorisk efterlevnad i en hårt reglerad produktionsmiljö som tex GMP
Du vill vara en viktig del av att introducera ny teknik och mer effektiv medicinteknisk utrustning till marknaden
Du vill använda hela din kompetens i varierande projekt, från start-ups till väletablerade internationella företag
Du har expertis inom Design Control, teknisk dokumentation, Quality Assurance eller regulatoriska krav och vill ta stort ansvar i dina uppdrag
Du värdesätter att arbeta i en miljö präglad av tillit, transparens och samarbete
Kvalifikationer Dina viktigaste egenskaper är din vilja att lära och dela din kunskap med andra. Då vår ambition är att hjälpa våra kunder ta nästa steg in i framtiden genom digitala verktyg, ser vi att du har intresse för ny teknik och digitalisering. Extra intressant är det om du har erfarenhet eller intresse för att arbeta med kvalitetssäkring av mjukvara eller uppkopplad utrustning.
Du har även:
Ingenjörsexamen i bioteknik, medicinteknik, kemiteknik eller liknande
Erfarenhet av att ha arbetat med produktutvecklingskvalitet inom den medicintekniska industrin, exempelvis Design Control, CE-märkning, Quality Assurance, Regulatory Affairs eller kvalitetsledningssystem
Erfarenhet av att ha arbetat i reglerad produktionsmiljö, tex inom läkemedel.
God kunskap om relevanta regulatoriska krav och standarder som exempelvis MDD/MDR, ISO 13485, ISO 14971, IEC 62304 och GMP
Flytande kunskaper i svenska och engelska
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor i Malmö, Ångbåtsbron 1. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2025-09-26. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Talent Acquisition Partner Lina Jäderborn. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group AB
(org.nr 559384-1058), https://www.knightecgroup.com Arbetsplats
Knightec Group Kontakt
Lina Jäderborn lina.orfanidou@semcon.com Jobbnummer
9476584