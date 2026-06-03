Kvalitetsingenjör
Randstad AB / Civilingenjörsjobb / Norrköping Visa alla civilingenjörsjobb i Norrköping
2026-06-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som är kvalitetsingenjör till vår kund Siemens Energy i Finspång. I det här uppdraget får du en central roll i att kvalitetssäkra produkter hos systemleverantörer! Du kommer att arbeta för komplexa lösningar inom ett brett segment av produkter och ha möjlighet att göra stor inverkan i de kundprojekt du är involverad i. I den här rollen är du med och samordnar aktiviteter relaterade till leverantörskvalitet och arbetar nära ansvarig Project Quality Manager för att utveckla kvalitetsplaner.
Du kommer fungera som den främsta kontakten mellan leverantörer och projektteam. Som kvalitetsingenjör i det här uppdraget bygger du starka relationer för att förbättra kvalitetsresultat. Vi ser att du har god kommunikations- och samarbetsförmåga då rollen innebär både interna och externa kund- och leverantörsrelationer. Rollen involverar att implementera övervakningsplaner för leverantörer för att effektivt minska projektrisker. Bedömning av projektkrav och säkerställa att produkt överensstämmer med kundernas förväntningar ingår som en naturlig del i dina huvudsakliga arbetsuppgifter. Ser du fram mot en roll där du utmanas och får möjlighet till utveckling ska du skicka din ansökan!
Vi ser att du har erfarenhet av inköpskvalitet, tillverkning eller drift av roterande maskiner, pannor eller processindustrin, Svetsning. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av produktkvalitet och förståelse för tillverkningsprocesser, och/eller projektprocesser. Även erfarenhet av CE-märkning, PED, SS-EN 1090, ISO 3834, LVD eller liknande standarder är meriterande.
Krav för tjänsten är att du behärskar svenska och engelska, både i tal och skrift, samt har ett strukturerat arbetssätt och god förmåga att samarbeta.
Om randstad professional
Randstad Professional är specialiserade inom kvalificerade yrkesroller och är en del av Randstad, en global ledare för talanger med visionen att vara världens mest rättvisa och specialiserade talangföretag. Med huvudkontor i Nederländerna verkar Randstad på 39 marknader och har cirka 40 000 medarbetare. Genom detta globala nätverk i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är akademiker eller specialist. Som en partner för talanger och genom vår utpräglade specialisering hjälper vi dig att säkra rätt jobb, utveckla relevant kompetens och hitta tillhörighet i arbetslivet.
Ansvarsområden
Primär kontakt mellan leverantörer och projektteam.
Du kommer bygga starka relationer för att förbättra kvalitetsresultat.
Arbeta med interna och externa kund- och leverantörsrelationer.
Implementera övervakningsplaner för leverantörer för att effektivt minska projektrisker.
Medverka i bedömning av projektkrav och säkerställa att produkt överensstämmer med kundernas förväntningarKvalifikationer
Erfarenhet av inköpskvalitet, tillverkning eller drift av roterande maskiner, pannor eller processindustrin, Svetsning.
Erfarenhet av produktkvalitet och förståelse för tillverkningsprocesser, och/eller projektprocesser.
Efarenhet av CE-märkning, PED, SS-EN 1090, ISO 3834, LVD eller liknande standarder
Behärskar svenska och engelska, både i tal och skrift
Strukturerat arbetssätt
God samarbetsförmågaOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/00e9205d-e52c-42ca-8472-61b443e11d87
Järngatan 25 (visa karta
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602 23 NORRKÖPING Arbetsplats
Randstad Kontakt
Victoria Ostlund victoria.ostlund@randstad.se +46768699573 Jobbnummer
9946557