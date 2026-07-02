Kvalitetsingenjör - miljö och hållbarhet - Bharat Forge Kilsta
Oak Consultant Group AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2026-07-02
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Vill du vara med och driva kvalitetsarbetet i en global industrikoncern och samtidigt utvecklas inom miljö och hållbarhet?
Bharat Forge Kilsta AB i Karlskoga är en del av Bharat Forge Ltd – världens största smideskoncern och en del av Kalyani Group. Med cirka 300 medarbetare är vi en av de ledande globala leverantörerna av vevaxlar och framaxelbalkar för tunga lastfordon. Vi tillverkar även komponenter till personbilar och styrsystem.
Hjärtat i vår verksamhet är vår unika 16 000-tons smidespress, en av världens mest effektiva i sitt slag. Våra kunder är några av Europas största lastbilstillverkare, och vi verkar i en internationell och högteknologisk miljö där kvalitet och hållbarhet står i fokus.
Vi befinner oss i en spännande och expansiv fas där vi på sikt ser möjligheter att bredda vår verksamhet utanför Automotive-sektorn.
Om rollen
Hos oss blir du en nyckelperson i kvalitetsarbetet med fokus på kvalitetssäkring av nya produkter. Rollen omfattar även miljö- och hållbarhetsfrågor, där ansvaret initialt anpassas utifrån din erfarenhet.
Har du erfarenhet inom både kvalitet och miljö är det meriterande – då arbetar du med båda områdena från start. Har du framför allt din bakgrund inom kvalitet men ett intresse för miljö och hållbarhet, får du möjlighet att successivt växa in i den delen av rollen.
Inledningsvis ligger ditt fokus på kvalitetsarbete, projektledning och validering av nya produkter. Du blir en del av ett erfaret kvalitetsteam med en närvarande chef och ett nära samarbete mellan kollegor, vilket ger goda förutsättningar att utvecklas. Du rapporterar till Kvalitets- och miljöchef.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Inom kvalitet:
Leda APQP-projekt
Ansvara för produkt- och processvalidering
Ta fram styrplaner och kvalitetsdokumentation
Driva FMEA-arbete
Vara stöd till organisationen i kvalitetsfrågor
Samarbeta med kunder och leverantörer
Inom Miljö och hållbarhet:
Delta i och genomföra interna och externa revisioner enligt ISO 14001
Upprätta miljörapporter samt säkerställa att vi följer kraven i vårt miljötillstånd
Bevaka lagar och förordningar inom miljöområdet samt samordna och följa upp nödvändiga åtgärder i verksamheten
Utföra hållbarhetsredovisning
Vara kontaktperson mot myndigheter och andra intressenter gällande yttre miljö och hållbarhet
Hos oss får du det bästa av två världar
Kvalitet och miljö är en integrerad och prioriterad del av vår verksamhet – från kundens design, via konstruktion, till tillverkning och leverans.
Som del av en internationell koncern får du möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor globalt, samtidigt som vår lokala organisation är nära och beslutsvägarna korta. Det ger dig en bred förståelse för verksamheten, många kontaktytor och goda möjligheter att påverka.
Du samarbetar dagligen med kollegor inom produktion, konstruktion, inköp, teknik och försäljning, samtidigt som du har kontakt med kunder, leverantörer och kollegor inom koncernen.
Hos oss blir du inte specialist vid sidan av verksamheten – du blir en del av den.
Kontor och produktion finns på samma anläggning vilket gör att det aldrig är långt till hjärtat av verksamheten.
Vi söker dig som
Har relevant högskole- eller universitetsutbildning, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Har erfarenhet av kvalitetsarbete, gärna inom tillverkande industri
Har kunskap om IATF 16949, ISO 14001 samt automotive core tools som FMEA, PPAP, MSA och SPC (meriterande)
Har ett intresse för miljö- och hållbarhetsarbete (erfarenhet är meriterande)
Behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift
För att trivas hos oss och i rollen tror vi att du...
är en nyfiken och engagerad person som har lätt för att bygga relationer och skapa förtroende. Du arbetar strukturerat och analytiskt, tar ansvar och trivs med att driva frågor framåt. Att lösa problem tillsammans med andra faller sig naturligt för dig.
Rollen innebär många kontaktytor, vilket gör att du känner dig bekväm i en synlig position där du deltar i möten, presenterar ditt arbete och för dialog med kollegor från olika delar av verksamheten. Du uppskattar att växla mellan kontor och produktion och motiveras av att hitta förbättringar och bidra till verksamhetens utveckling.
Vi välkomnar både dig som är senior och dig som är i början av din karriär. Hos oss är det inte antalet år som avgör – det är ditt driv.
Hos oss lever vi efter våra värdeord Tillsammans, Pålitliga och Drivna i det dagliga arbetet. Du är driven, ser möjligheter där andra ser hinder och bidrar aktivt till ett inkluderande och samarbetsinriktat klimat. Samtidigt bygger du förtroende genom att vara pålitlig – i dina leveranser, i ditt engagemang och i hur du möter både kollegor och samarbetspartners.
Välkommen med din ansökan
Låter det här som nästa steg i din karriär? Då ser vi fram emot att höra från dig! Vi samarbetar med Oak Consulting i den här rekryteringen. Om du har frågor eller funderingar om tjänsten – tveka inte att ringa HR-konsult Helena Fiedler på 070-5919033. Vi vill ha din ansökan snarast, dock senast 17 augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8005259-2081526". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oak Consultant Group AB
(org.nr 556936-4283), https://oakconsulting.teamtailor.com
Kontorsvägen 6 (visa karta
)
691 33 KARLSKOGA Arbetsplats
Oak Consulting Jobbnummer
9988456