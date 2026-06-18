Kvalitetschef
Addilon Professionals AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-06-18
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Vill du arbeta i framkant inom svensk industri och näringsliv och utvecklas både som person och i professionen? Vi söker dig för framtida uppdrag som vill arbeta som anställd konsult eller som underkonsult i denna roll.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Som Kvalitetschef jobbar du hos våra kunder med att utveckla, implementera och förbättra kvalitetsstrategier och processer för att säkerställa överensstämmelse med interna standarder och externa regleringar. Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
Utveckla, implementera och förbättra kvalitetsstrategier och processer för att säkerställa överensstämmelse med interna standarder och externa regleringar
Ansvara för kvalitetsledningssystemet och säkerställa att det uppfyller relevanta ISO-standarder och certifieringar
Genomföra interna och externa revisioner för att säkerställa kvalitetskontroll och upptäcka områden för förbättring
Samarbeta med andra avdelningar, inklusive produktion, inköp och teknik för att säkerställa ett smidigt och kvalitetssäkert processflöde
Delta i ledningsmöten och bidra med kvalitetsinsikter och rekommendationerKvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
Akademisk examen eller annan likvärding eftergymasial utbildning
Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom rubricerat område Gedigen erfarenhet och kunskap av att arbeta med kvalitetsledningssystem inom tillverkande industri med fokus på kontinuerliga förbättringar
God kunskap om kvalitetsstandarder och verktyg såsom ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS16949
Erfarenhet av att leda och utveckla kvalitetsteam och genomföra förändringsinitiativ
Hög IT-mognad, dvs. behärskar Office 365, affärssystem och andra system som är relevanta för rollen
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Personlighet
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Analytisk
Initiativtagande
Kommunikativ
Strukturerad
Läs mer om kompetensnivåer på följande länk: https://www.addilon.se/konsult/kompetensnivaer/
Vi erbjuder
Som konsult hos oss får möjlighet att arbeta hos kunder som ligger i framkant inom svensk industri och näringsliv. Uppdragen anpassas för att nivån ligga i linje med kundens förväntningar och vara så utvecklande och stimulerande som möjligt. Till din hjälp kommer du att ha många duktiga kollegor och ett aktivt erfarenhetsutbyte. Vi transformerar karriärer och bygger framgångsrika företag genom att alltid utgå från våra värderingar.Så ansöker du
Din ansökan (CV och personligt brev) skickar du in snarast via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidat. Frågor om tjänsten besvaras för dig som går vidare till intervju.
För att arbeta som konsult hos oss krävs det att du:
1. Delar våra värderingar
2. Är etablerad i ditt yrke
3. Har relevant erfarenhet för uppdraget
4. Gärna har erfarenhet från olika roller och olika branscher
Vissa av våra uppdrag omfattas av försvarssekretess. Det innebär att du behöver ha svenskt medborgarskap samt genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Addilon Professionals AB
(org.nr 559265-3603)
106 31 STOCKHOLM Jobbnummer
9969319