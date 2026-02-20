Kvalitetsansvarig till Demex
Varför Demex?
Det här är en unik chans att kliva in i en helt ny roll hos Demex - ett företag som växer, investerar och vill ta sitt kvalitetsarbete till nästa nivå. Du får bygga upp strukturer, rutiner och arbetssätt från grunden och kombinera kvalitetsansvar med praktiskt förbättringsarbete nära produktionen. Rollen är perfekt för dig som vill påverka, skapa ordning och driva igenom förändring i en verksamhet där kvalitet verkligen gör skillnad.
Din blivande arbetsplats
Företagsbeskrivning.
Ditt nya uppdrag
Som kvalitetsansvarig får du en bred och varierad roll där du både driver kvalitetsarbetet och ansvarar för delar av företagets interna drift och säkerhet. Eftersom rollen är ny får du stort utrymme att forma arbetssätt, rutiner och processer - och du blir den som skapar struktur och långsiktighet i kvalitetsarbetet.
Du arbetar nära produktionen, följer upp avvikelser, standardiserar arbetssätt och säkerställer att kvaliteten håller en jämn och hög nivå. Rollen är både operativ och strukturerande, vilket gör den perfekt för dig som gillar att växla mellan analys, rutiner och praktiskt arbete.
Exempel på arbetsuppgifter
Bygga upp och utveckla Demex kvalitetsarbete
Skapa och implementera rutiner, processer och standarder
Hantera avvikelser, reklamationer och rotorsaksanalyser
Genomföra kvalitetskontroller i produktion
Följa upp kvalitet från produktionen i Polen
Delta i ISO-relaterade aktiviteter och revisioner
Ta fram mallar och verktyg för reklamationer och uppföljning
Koordinera interna besiktningar (kompressorer, maskiner, truckar, oljeskiljare m.m.)
Säkerställa att all skydds- och säkerhetsrelaterad information, skyltning och utrustning i verksamheten är korrekt
Koordinera och följa upp att fastighetsnära åtgärder hanteras av rätt interna eller externa parter
Om just dig
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalitetsarbete i produktion och som trivs i en roll där du får skapa struktur och driva igenom rutiner. Du är trygg i att kommunicera, vågar ställa krav och är inte rädd för att ta tag i saker. Du gillar att vara ute i verksamheten, följa upp, kontrollera och säkerställa att arbetssätt följs.
Vi tror att du har
Erfarenhet av kvalitet i producerande verksamhet
Erfarenhet av att skapa rutiner och processer
Vana av att hålla uppföljningsmöten
Erfarenhet av produktion eller produktionsteknik
Svenska och engelska - mycket god nivå
Monitor - stort plus
Polska - meriterande
Några års erfarenhet och trygg
Där kultur möter människa
Demex erbjuder en familjär och jordnära kultur där man värdesätter ansvar, frihet och engagemang. Här får du arbeta i en modern och tekniskt driven miljö där innovation står i centrum. Du blir en viktig del av framtiden och får möjlighet att påverka både produkter och arbetssätt.
Demex erbjuder
En nyckelroll med stort inflytande
Möjlighet att bygga upp kvalitetsarbetet från grunden
En varierad roll med både kvalitet, säkerhet och intern drift
En arbetsplats med korta beslutsvägar och stor frihet
