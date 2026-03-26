Kvalitetsadministratör till Gränges
OM FÖRETAGET
Gränges är en global aktör inom valsadealuminiumprodukter för värmeväxlare och andra specialiserade områden. Deras framgång bygger på skickligt hantverk och hög motivation bland deras medarbetare. Gränges delar ett gemensamt mål - att fortsätta utvecklas tillsammans och strävar efter att vara klimatneutrala till 2040.
DC Talents hjälper nu vår kund Gränges att hitta en stjärna som vill kliva in i rollen som Kvalitetsadministratör. Det är ett konsultuppdrag med start i början av maj och löper initialt till årsskiftet. Du blir anställd av DC Talents och uthyrd till kund under hela uppdragsperioden.
Vi använder oss av ett löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM ROLLEN
Som Kvalitetsadministratör blir du en del av ett engageratteam på Kvalitetsavdelningen som arbetar för att säkerställa att våra produkteroch processer håller högsta kvalitet. Du får en viktig roll i att underlättaavdelningens arbete genom att hantera data, dokumentation och kundkontakter påett effektivt och noggrant sätt. Det är en bred och varierad roll där dustöttar teamet med administrativa uppgifter inom kvalitetssäkring,dokumentation och kundsupport.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Skriva materialcertifikat genom att samla in data från olika system
Hantera felsökning och bidra till uppföljning av avvikelser
Sammanställa statistik och koppla data i Excel
Skriva och uppdatera instruktioner samt interspecifikationer
Ladda upp dokument i kundportaler
Ge kundsupport via mejl
Uppdatera interna register enligt kundönskemål
Skapa presentationsunderlag för rapportering
DIN PROFIL
Vi söker dig som har gymnasial utbildning och tidigare erfarenhet av administrativt arbete, gärna i en kvalitets- eller produktionsnära miljö. Du har mycket god vana av att arbeta i Excel och känner dig trygg med att hantera och bearbeta data. Du är även bekväm med att arbeta i OneDrive och har goda kunskaper i både svenska och engelska. Har du dessutom kunskaper i andra språk är det meriterande.
I denna rekryteringsprocess lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Som person ser vi att du är samarbetsinriktad, strukturerad och självgående. Du har en naturlig förmåga att skapa ordning och reda, samtidigt som du gärna bidrar med idéer kring hur arbetssätt kan förbättras. Du är tillförlitlig, ansvarstagande och trivs med att ha en stödjande roll i ett team där precision och kvalitet är i fokus.
ANSÖKAN & KONTAKT
I denna rekryteringsprocess arbetar vi med ett löpande urval. I och med det ser vi gärna att du kommer in med din ansökan snarast, men senast 24/4. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på jobb@dctalents.se
OM DC TALENTS
DC Talents är ett specialistbolag inom bemanning, rekrytering och hyrrekrytering. Vi är nischade inom den juniora tjänstemannasektorn och vårt fokus ligger på mjuka värden där kandidaternas personlighet, driv och kulturella matchning premieras i lika stor utsträckning som de traditionella hårda kraven. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DC Talents AB
