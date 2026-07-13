Kvalitets- och miljöchef till Lumibird
OIO Väst AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-07-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en nyckelroll där du får kombinera strategiskt ansvar med operativt förbättringsarbete? Trivs du i en verksamhet där kvalitet, miljö och hållbarhet är avgörande för affären och där du får möjlighet att påverka både arbetssätt och långsiktig utveckling? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Om Lumibird Photonics SwedenLumibird Photonics Sweden är en del av den internationella Lumibird-koncernen, en ledande utvecklare och tillverkare av avancerade laserlösningar för industriella, medicinska, vetenskapliga och försvarsrelaterade tillämpningar. Verksamheten präglas av hög teknisk kompetens, innovation och ett starkt fokus på kvalitet. Nu söker Lumibird Photonics Sweden en Kvalitets-, miljö- och hållbarhetschef som vill vara med och vidareutveckla företagets arbete inom kvalitet, miljö och hållbarhet.
Om rollenSom Kvalitets- och miljöchef får du en central roll i verksamheten med ansvar för att utveckla och förvalta Lumibirds integrerade ledningssystem samt driva företagets arbete inom kvalitet, miljö och hållbarhet.
Du kommer att arbeta nära ledning, produktion, teknik och inköp samtidigt som du har många externa kontaktytor mot kunder, leverantörer och certifieringsorgan. Rollen är både strategisk och operativ där du utvecklar ledningssystem, driver förbättringsarbete och säkerställer efterlevnad av relevanta krav och standarder.
Du blir en viktig del av Lumibirds fortsatta utveckling och får möjlighet att påverka hur verksamheten arbetar med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och hållbarhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Ansvara för och vidareutveckla företagets integrerade ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 samt NIS2/ISO27001.
Säkerställa efterlevnad av kundkrav, myndighetskrav och tillämpliga standarder, där så är relevant.
Planera och genomföra interna revisioner samt samordna externa certifierings- och kundrevisioner.
Leda avvikelsehantering och reklamationsutredningar med hjälp av 8D, CAPA, 5 Why och andra strukturerade problemlösningsmetoder.
Driva riskanalyser, rotorsaksanalyser och ständiga förbättringar i hela verksamheten.
Ansvara för företagets kvalitets- och miljöarbete samt säkerställa efterlevnad av lagkrav.
Utveckla företagets hållbarhetsarbete, inklusive arbete med EcoVadis, ESG och förberedelser för CSRD/ESRS.
Följa upp och analysera kvalitets-, miljö- och hållbarhetsmål samt rapportera nyckeltal till ledningen.
Utbilda och stödja organisationen inom kvalitet, miljö och hållbarhet.
Vara företagets kontaktperson inom kvalitet, miljö och hållbarhet gentemot kunder, leverantörer och certifieringsorgan.
Vi söker dig som
Vi söker en engagerad och drivande Kvalitets-, miljö- och hållbarhetschef som vill ta ett helhetsansvar för vårt integrerade ledningssystem och bidra till vår fortsatta utveckling. Hos oss får du en nyckelroll i en verksamhet där kvalitet, miljö och hållbarhet är avgörande för vår framgång.
Som Kvalitets-, miljö- och hållbarhetschef arbetar du nära ledning, produktion, inköp, teknik och våra kunder. Rollen är både strategisk och operativ, vilket innebär att du utvecklar våra ledningssystem samtidigt som du driver förbättringsarbeten i den dagliga verksamheten.
Vi ser att du har:
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
Flera års erfarenhet av kvalitetsarbete inom producerande industri
Erfarenhet av ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001
Erfarenhet av integrerade ledningssystem
Erfarenhet av interna och externa revisioner
God kunskap om avvikelsehantering, 8D, CAPA, FMEA och riskanalyser
Erfarenhet av ständiga förbättringar och processutveckling
Erfarenhet av hållbarhetsarbete och gärna EcoVadis samt kunskap om CSRD och ESRS
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet från försvars-, flyg-, fordons- eller annan reglerad tillverkningsindustri samt kunskap om Lean, Six Sigma, SPC, AQAP, eller PPAP.
För att lyckas i rollen ser vi att du är:Självständig och har ett starkt självledarskap
Strategisk med ett operativt driv
Förbättringsorienterad och utvecklingsfokuserad
Strukturerad och analytisk
Kommunikativ och samarbetsinriktad
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Hos Lumibird blir du en del av en verksamhet med hög teknisk kompetens, korta beslutsvägar och stort fokus på ständiga förbättringar. Här får du möjlighet att påverka verksamhetens utveckling och bidra till långsiktiga resultat inom kvalitet, miljö och hållbarhet.
Om anställningenDetta är initialt ett konsultuppdrag via OIO med ambition om en långsiktighet hos Lumibird.
Omfattning: HeltidStart: September eller enligt överenskommelsePlacering: Göteborg
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Kungsportsavenyen 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
OIO Kontakt
Recruiter
Gilda Eriksson gilda.eriksson@oio.se Jobbnummer
10000983