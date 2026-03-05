Kvalitets- Och Miljöansvarig Till Ytab Group
2026-03-05
Vill du ha en nyckelroll där du får stort mandat, sitter med i ledningsgruppen och verkligen kan påverka? Nu söker vi en kvalitets- och miljöansvarig som vill vara med och utveckla en växande industrikoncern med tydliga ambitioner.Publiceringsdatum2026-03-05Om företaget
YTAB Group är en industrikoncern med produktion i Sverige och Ungern och en ledande position inom ytbehandling av plast- och kompositdetaljer samt egen tillverkning och montering. Vi är cirka 100 medarbetare och omsätter ca 115 MSEK. Under de senaste åren har vi investerat över 70 MSEK i vår verksamhet - och vi fortsätter framåt.
Våra kunder finns inom bland annat fordonsindustri, medicinteknik, försvarsindustri, konsumentelektronik och inredning. Rekryteringen sker i samarbete med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Kvalitets- och miljöansvarig - strategisk, operativ och affärsnära! Det här är en central roll med helhetsansvar för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Du:
• Äger och utvecklar våra ledningssystem enligt IATF och ISO
• Säkerställer att vi uppfyller kund- och myndighetskrav
• Driver förbättringsarbete nära produktion och ledning
• Samordnar interna och externa revisioner
• Är kontaktperson mot kunder och leverantörer i kvalitets- och miljöfrågor
• Ansvarar för arbetsmiljö och relevanta tillstånd
• Ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet och relevanta tillstånd
• Följer upp KPI:er och gör trendanalyser
Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar direkt till VD för Ytab Group och har en tydlig röst i bolagets utveckling.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalitets- och miljöarbete och är trygg i att driva och utveckla ledningssystem enligt ISO. Har du erfarenhet från tillverknings- eller fordonsindustri och arbetat med IATF är det starkt meriterande.
Vi tror att du är:
• Strukturerad och analytisk
• Kommunikativ och pedagogisk
• Lösningsorienterad med starkt kundfokus
• En naturlig drivkraft i förbättringsarbete
Du skapar delaktighet, engagemang och förbättringsvilja i organisationen. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska och är bekväm med digitala system och dokumentation.
Akademisk utbildning är meriterande.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du:
• Kort beslutsväg och nära till påverkan
• En investeringsvillig och framtidssatsande koncern
• Engagerade kollegor och stark teamkänsla
• En kultur där det ska vara roligt att gå till jobbet
Information och kontakt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Näsum hos Ytab. Resor i tjänsten förekommer och B-körkort är ett krav.
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi är ett sammansvetsat företag med korta beslutsvägar, stort engagemang och mycket arbetsglädje - här ska det vara kul att gå till jobbet!
Välkommen med din ansökan via Wikans hemsida.
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
