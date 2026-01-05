Kvalitets- och Miljöansvarig till ABL Construction Equipment
2026-01-05
Vill du vara med att göra skillnad på riktigt, och trivs i en roll där du har stora möjligheter att påverka ditt arbetsinnehåll? Då kan du vara ABL Construction Equipments nästa Kvalitets - och Miljöansvarig.
Om Rollen
Som Kvalitets- och Miljöansvarig på ABL Construction Equipment får du ett brett och betydelsefullt uppdrag där du ansvarar för och samordnar företagets kvalitets-, miljö- och hållbarhetsarbete. Du blir en nyckelperson i organisationen med stor möjlighet att påverka, utveckla och driva vårt förbättringsarbete framåt. Du rapporterar direkt till VD och ingår i ett engagerat och samarbetsinriktat team.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för bolagets kvalitets- och miljöarbete samt certifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 3834.
Leda kvalitetsarbetet mot våra leverantörer både när det gäller reklamationer och bedömningar.
Ansvara för företagets reklamationshantering och avvikelsehantering.
Ansvara för att rutiner och instruktioner finns tillgängliga för att kvalitetssäkra våra processer.
Säkerställa uppföljning av miljöaspekter, kemikaliehantering och miljörapportering samt vara kontaktperson mot myndigheter.
Ta fram och följa upp företagets hållbarhetsrapport samt driva mätningar enligt CSRD och ESRS
Leda arbetet med ständiga förbättringar, inklusive LEAN, 5S och daglig styrning.
Vara en central kontaktyta både internt och externt i kvalitets -och miljörelaterade frågor.
Din ProfilVi söker dig som har ett genuint driv och en stark vilja att skapa struktur och resultat i en verksamhet där mycket redan finns på plats men behöver hållas ihop på ett tydligt och effektivt sätt.
Du har en teknisk utbildning och ett antal års erfarenhet inom kvalitet, miljö eller liknande område, med fördel från tillverkande industri. Du behärskar vanligt förekommande kvalitetsverktyg samt är duktig på ritningsläsning. Du har god systemvana och erfarenhet av affärssystem, gärna Monitor, samt arbetar obehindrat i Office och SharePoint.
I rollen är det viktigt att du kan analysera och driva förbättringsarbete på ett strukturerat sätt. Du kommunicerar tydligt och trivs både ute i verksamheten och i det administrativa arbetet. Som person är du självgående med ett starkt eget driv, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och engagera andra.
Vi erbjuder
Hos ABL Construction Equipment får du arbeta i ett välrenommerat företag med starkt fokus på innovation, prestanda och kvalitet, och där man verkligen gör saker på riktigt.
Här möts du av en familjär och positiv arbetsmiljö präglad av högt engagemang och kompetenta kollegor. Du får stor frihet under ansvar och goda möjligheter att påverka både arbetssätt och resultat. Rollen är en central nyckelposition med betydande befogenheter inom ditt ansvarsområde, samtidigt som företaget erbjuder mycket goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
AnsökanVisst låter detta som en spännande tjänst! Välkommen med din ansökan.
I denna rekrytering samarbetar ABL Construction Equipment med Stella Rekrytering & Ledarskap. Information om tjänsten lämnas av Magnus Ryberg, 0702 71 69 77. Sista ansökningsdag är 20:e januari, men ansökningar hanteras löpande så vänta inte med att söka.
ABL Construction Equipment i Sävsjö har sedan 1960-talet utvecklat och tillverkat redskap och tillbehör till entreprenadmaskiner. ABL står för innovativa lösningar med hög prestanda, elegant design och minimal miljöpåverkan - alltid i nära samarbete med maskintillverkare och kunder. Med en omsättning på 81 MSEK och 36 engagerade medarbetare är ABL sedan 2002 ett helägt dotterbolag till Pars Plåtgruppen koncernen som omsätter 400 MSEK och sysselsätter 240 personer. För mer info: www.abl.se Så ansöker du
Stella Rekrytering och Ledarskap AB
https://jobb.stellaab.se
