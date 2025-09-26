Kvalitets- och Compliance koordinator - Sodexo Sverige
Sodexo AB / Organisationsutvecklarjobb / Södertälje Visa alla organisationsutvecklarjobb i Södertälje
2025-09-26
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodexo AB i Södertälje
, Ekerö
, Huddinge
, Gnesta
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!Vill du vara med och utveckla kvalitet och compliance? Sodexo söker en kvalitets- och compliance koordinator som vill ta sina första steg i en spännande karriär inom kvalitetssäkring och regelefterlevnad. Rollen innebär ett viktigt stöd till vår ledning och erbjuder goda möjligheter till lärande och utveckling inom Life Science-sektorn.
Om rollen
I rollen som kvalitets- och compliance koordinator kommer du att ansvara för att stödja det dagliga arbetet med kvalitets- och compliance processer vid våra anläggningar i Sverige. Du kommer att arbeta nära erfarna kollegor och få möjligheten att utveckla din förståelse för kvalitetsledningssystem, GxP-krav och auditberedskap. Det är en roll som passar dig som är strukturerad, analytisk, initiativtagande och har ett intresse för kvalitetssäkring. Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
• Stödja implementering och administration av kvalitets- och GxP-processer
• Underhålla och strukturera dokumentation i det elektroniska kvalitetsledningssystemet
• Följa upp interna och externa revisioner samt assistera inför, under och efter dessa
• Delta i rapportering och utredning av avvikelser och kvalitetsrelaterade incidenter
• Hjälpa till med utbildningsaktiviteter och koordinering av kvalitetsrelaterade utbildningar
• Bidra i kvalitetsmöten och kontinuerliga förbättringsprojekt
• Stödja lokala kvalitets- och compliance initiativ och projekt samt rapportera nyckeltal och trender till ledning Profil
Vi söker dig som vill utvecklas inom kvalitet och compliance i en GxP-reglerad miljö. Du är strukturerad, självgående och har god förmåga att prioritera och arbeta systematiskt. I din arbetsroll är du trygg, saklig och bekväm att ifrågasätta. Du trivs med att samarbeta och kommunicera tydligt på både svenska och engelska, i tal och skrift. Erfarenhet från Life Science, GMP eller liknande bransch är meriterande men inte ett krav. Kvalifikationer
• Intresse för kvalitet och compliance
• Förmåga att arbeta metodiskt och självständigt
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
• Analytisk och problemlösningsorienterad
• Meriterande med erfarenhet av kvalitetsarbete, internrevisioner eller GxP-miljöer
Vi erbjuder
Hos Sodexo får du en chans att arbeta i ett internationellt företag med starkt fokus på kvalitet och kundnöjdhet. Du får arbeta i en utvecklande miljö med kunniga kollegor och goda möjligheter till personlig och professionell utveckling. Rollen ger dig en stabil grund för en långsiktig karriär inom kvalitet och compliance.
About Sodexo
Founded in Marseille in 1966 by Pierre Bellon, Sodexo is the global leader in sustainable food and valued experiences at every moment in life: learn, work, heal and play. The Group stands out for its independence, its founding family shareholding and its responsible business model. Thanks to its two activities of Food and Facilities Management Services, Sodexo meets all the challenges of everyday life with a dual goal: to improve the quality of life of our employees and those we serve, and contribute to the economic, social and environmental progress in the communities where we operate. For Sodexo, growth and social commitment go hand in hand. Our purpose is to create a better everyday for everyone to build a better life for all. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Quality and Compliance Manager Sverige
Kalle Svensson kalle.svensson@sodexo.com Jobbnummer
9527796