Kvalitets- och arbetsmiljöspecialist
Svenska Kraftnät / Arbetsmiljöjobb / Sundbyberg Visa alla arbetsmiljöjobb i Sundbyberg
2025-12-18
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Vårt kärnuppdrag bidrar till energiomställningen och därmed också till att begränsa klimatförändringarna. Vi värnar en hållbar och säker arbetsmiljö för oss och våra samarbetspartners.
Hållbarhetsavdelningen är en relativt ny avdelning och genomgår en förändringsresa. Vi vill nu stärka vårt team och söker en Kvalitets- och arbetsmiljöspecialist.
Vi behöver kreativa, innovativa förmågor med olika kompetenser - är Du en av dem?
Som Kvalitets- och arbetsmiljöspecialist kommer du att ha en nyckelroll i det systematiska förbättringsarbetet inom hållbarhetsområdet.
Tillsammans med en kollega inom enheten kommer du också att ha rollen som Verksamhetsspecialist inom Förvaltningsorganisationen och arbeta med att utveckla, förvalta och administrera vårt avvikelsehanteringssystem, IA-systemet. Du kommer att arbeta tillsammans med kollegor inom såväl hållbarhetsavdelningen som HR-avdelningen och övriga delar av organisationen. Vi är inne i en omfattande förändringsresa inom området med stora möjligheter till utveckling.
Du kommer arbeta med att:
• Leda, driva och delta i förbättrings- och utvecklingsprojekt kopplat till avvikelsehantering
• Utveckla, förvalta och administrera vårt avvikelsehanteringssystem, IA-systemet
• Samla in behov, skriva krav och testa inom IA-systemet
• Utveckla kommunikationsmaterial och hålla utbildningar samt skriva användarinstruktioner
• Analysera data inom Hållbarhetsområdet för att skapa insikter och rapportera trender och mönster
• Leverera beslutsunderlag, analyser och rapporter till olika målgrupper tex. ledningsgrupper.
• Driva utredningar, arbeta med riskbedömningar samt avvikelsehantering
• Säkerställa att systemet möter krav på användbarhet, tillgänglighet och informationssäkerhet.
• Samverka med olika aktörer inom och utanför organisationen för att främja en säker och hälsosam arbetsmiljö.
• Ge internt stöd i hållbarhetsavdelningens gemensamma ansvarsområden
Välkommen till Hållbarhetsavdelningen som består av tre enheter: Miljö- och socialt ansvar, Arbetsmiljö och elsäkerhet samt HMSK i anläggning och projekt. Avdelningen bedriver sin verksamhet och sitt utvecklingsarbete i nära samarbete med övriga delar av verksamheten.
Du tillhör enheten Arbetsmiljö och elsäkerhet som samordnar, utvecklar och stödjer Svenska kraftnäts hållbarhetsarbete i enlighet med ledningens beslut, Svenska kraftnäts väsentliga hållbarhetsaspekter och de globala målen för hållbar utveckling.
Om dig
Skallkrav:
Om du letar efter en roll där du får kombinera självständighet med samarbete, och där dina idéer tas tillvara - då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och har en fingertoppskänsla. Du anpassar din kommunikation till mottagaren och är en bra relationsskapare. Du är analytisk och strukturerad som person och trivs med att arbeta självständigt men även i grupp. Du tar egna initiativ och har ett starkt driv och mod att utveckla både dig själv och verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du en universitets- eller högskoleexamen inom tex arbetsmiljö, naturvetenskap, teknik eller samhällsvetenskap eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig.
Du har:
• Erfarenhet av att leda och driva förbättringsarbete.
• Arbetslivserfarenhet av förvaltning och utveckling av processer avvikelsehanteringssystem, gärna IA-systemet.
• Erfarenhet av att driva och samordna händelseutredningar.
• Kunskap om svensk lagstiftning inom arbetsmiljöområdet med erfarenhet av att omsätta detta i processer och rutiner.
Du ska även ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenheter av att kommunicera och utbilda olika målgrupper
• Erfarenhet att driva uppdrag i projektform
• Erfarenhet av leverantörsuppföljningar och revisioner, ledningssystem
• IT-kunskaper inom avvikelsesystem
• Arbetat som verksamhetsspecialist eller kravställare inom förvaltning/produkter eller projekt
Bra att veta
• Tjänsten är placerad Sundbyberg, Västerås, Sundsvall eller Göteborg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor förekommer i denna tjänst (Används vid behov om det är relevant för tjänsten)
• Sista ansökningsdag, 2026-01-15, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev
• Tjänsten är en tillsvidareanställning, med möjlighet till 6 månaders provanställning
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef , vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare , Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
