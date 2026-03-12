Kvalitets- & Miljöchef Mattssons

Purple Rekrytering & Interim AB / Chefsjobb / Gislaved
2026-03-12


Visa alla chefsjobb i Gislaved, Gnosjö, Tranemo, Värnamo, Svenljunga eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Purple Rekrytering & Interim AB i Gislaved, Gnosjö, Värnamo, Ljungby, Jönköping eller i hela Sverige

Vill du ha en nyckelroll i ett industriföretag där kvalitet, struktur och ständiga förbättringar är en central del av affären?
Mattssons i Anderstorp söker nu en Kvalitets- & Miljöchef som vill vara med och vidareutveckla företagets kvalitets- och miljöarbete i en verksamhet med stark industriell tradition, höga krav från marknaden och ett tydligt fokus på långsiktiga förbättringar.
Mattssons är en internationell leverantör av fästelement och kundspecifika komponenter med verksamhet i Sverige, Portugal och Kina. Från huvudkontoret och fabriken i Anderstorp levererar man lösningar till industrikunder över hela världen.

Om rollen
Som Kvalitets- & Miljöchef har du ett övergripande ansvar för företagets kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete där du säkerställer att strukturer, processer och arbetssätt stödjer verksamhetens höga krav på kvalitet, leveranssäkerhet och effektivitet.
Du arbetar nära ledningsgruppen och har en central roll i att driva förbättringsarbete i organisationen. I rollen ingår även personalansvar och ett nära samarbete med funktioner som produktion, inköp, teknik och logistik.

Publiceringsdatum
2026-03-12

Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du bland annat för att:

utveckla och förvalta företagets kvalitets- och miljöledningssystem

driva systematiskt förbättringsarbete i organisationen

säkerställa effektiva rutiner för mottagningskontroll och kvalitetsuppföljning

ansvara för kvalitetsdokumentation gentemot kunder och leverantörer

planera och genomföra interna och externa revisioner

hantera reklamationer och driva korrigerande åtgärder

stötta inköpsorganisationen i leverantörsutveckling och leverantörsaudits

analysera kvalitetsdata och rapportera resultat till ledning

initiera och följa upp förbättringsåtgärder inom kvalitet, produktivitet och arbetsmiljö

bevaka lagkrav kopplade till miljö och arbetsmiljö

representera bolaget i dialog med kunder, leverantörer och myndigheter

Profil
Vi söker dig som har erfarenhet från tillverkande industri och som trivs i en roll där du kombinerar strategiskt arbete med ett operativt engagemang i verksamheten.
Du är strukturerad, analytisk och har en naturlig förmåga att driva förbättringar tillsammans med organisationen.
Vi ser gärna att du har:

erfarenhet av kvalitets- och miljöarbete inom industrin

vana av att arbeta med ledningssystem såsom ISO 9001 och ISO 14001, gärna även IATF/andra kravmiljöer)

god förståelse för revisioner, avvikelsehantering och processutveckling

en kommunikativ och coachande ledarstil

Varför Mattssons?
Hos Mattssons får du en viktig roll i ett stabilt och internationellt industriföretag där kvalitet och långsiktiga kundrelationer står i centrum. Här finns en organisation med korta beslutsvägar och ett starkt fokus på förbättring, utveckling och samarbete.

Rekryteringsinformation
I denna rekrytering samarbetar Mattssons med Purple Rekrytering & Interim.
Urval sker löpande, därför är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Anela Drndo Purple Rekrytering & Interim 073 701 94 53
anela@purplerekrytering.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7373735-1888817".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Purple Rekrytering & Interim AB (org.nr 559428-6253), https://purplerekrytering.teamtailor.com
Storgatan 1 (visa karta)
334 33  ANDERSTORP

Arbetsplats
Purple Rekrytering & Interim

Kontakt
Anela Drndo
anela@purplerekrytering.se
0737019453

Jobbnummer
9793151

Prenumerera på jobb från Purple Rekrytering & Interim AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Purple Rekrytering & Interim AB: