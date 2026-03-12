Kvalitets- & Miljöchef Mattssons
Purple Rekrytering & Interim AB / Chefsjobb / Gislaved Visa alla chefsjobb i Gislaved
2026-03-12
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Purple Rekrytering & Interim AB i Gislaved
, Gnosjö
, Värnamo
, Ljungby
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vill du ha en nyckelroll i ett industriföretag där kvalitet, struktur och ständiga förbättringar är en central del av affären?
Mattssons i Anderstorp söker nu en Kvalitets- & Miljöchef som vill vara med och vidareutveckla företagets kvalitets- och miljöarbete i en verksamhet med stark industriell tradition, höga krav från marknaden och ett tydligt fokus på långsiktiga förbättringar.
Mattssons är en internationell leverantör av fästelement och kundspecifika komponenter med verksamhet i Sverige, Portugal och Kina. Från huvudkontoret och fabriken i Anderstorp levererar man lösningar till industrikunder över hela världen.
Om rollen
Som Kvalitets- & Miljöchef har du ett övergripande ansvar för företagets kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete där du säkerställer att strukturer, processer och arbetssätt stödjer verksamhetens höga krav på kvalitet, leveranssäkerhet och effektivitet.
Du arbetar nära ledningsgruppen och har en central roll i att driva förbättringsarbete i organisationen. I rollen ingår även personalansvar och ett nära samarbete med funktioner som produktion, inköp, teknik och logistik.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du bland annat för att:
utveckla och förvalta företagets kvalitets- och miljöledningssystem
driva systematiskt förbättringsarbete i organisationen
säkerställa effektiva rutiner för mottagningskontroll och kvalitetsuppföljning
ansvara för kvalitetsdokumentation gentemot kunder och leverantörer
planera och genomföra interna och externa revisioner
hantera reklamationer och driva korrigerande åtgärder
stötta inköpsorganisationen i leverantörsutveckling och leverantörsaudits
analysera kvalitetsdata och rapportera resultat till ledning
initiera och följa upp förbättringsåtgärder inom kvalitet, produktivitet och arbetsmiljö
bevaka lagkrav kopplade till miljö och arbetsmiljö
representera bolaget i dialog med kunder, leverantörer och myndigheterProfil
Vi söker dig som har erfarenhet från tillverkande industri och som trivs i en roll där du kombinerar strategiskt arbete med ett operativt engagemang i verksamheten.
Du är strukturerad, analytisk och har en naturlig förmåga att driva förbättringar tillsammans med organisationen.
Vi ser gärna att du har:
erfarenhet av kvalitets- och miljöarbete inom industrin
vana av att arbeta med ledningssystem såsom ISO 9001 och ISO 14001, gärna även IATF/andra kravmiljöer)
god förståelse för revisioner, avvikelsehantering och processutveckling
en kommunikativ och coachande ledarstil
Varför Mattssons?
Hos Mattssons får du en viktig roll i ett stabilt och internationellt industriföretag där kvalitet och långsiktiga kundrelationer står i centrum. Här finns en organisation med korta beslutsvägar och ett starkt fokus på förbättring, utveckling och samarbete.
Rekryteringsinformation
I denna rekrytering samarbetar Mattssons med Purple Rekrytering & Interim.
Urval sker löpande, därför är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Anela Drndo Purple Rekrytering & Interim 073 701 94 53anela@purplerekrytering.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7373735-1888817". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Purple Rekrytering & Interim AB
(org.nr 559428-6253), https://purplerekrytering.teamtailor.com
Storgatan 1 (visa karta
)
334 33 ANDERSTORP Arbetsplats
Purple Rekrytering & Interim Kontakt
Anela Drndo anela@purplerekrytering.se 0737019453 Jobbnummer
9793151