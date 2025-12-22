Kvalitativ samordnare
2025-12-22
Vi söker en kvalitativ samordnare till kommande aktivitetskrav som vill bidra till att stärka vårt arbete mot en mer evidensbaserad socialtjänst och kommande aktivitetskrav inom verksamhetsområde arbete och försörjning. Du kommer att driva kvalitetsutveckling och säkerställa att våra insatser håller hög standard i och med den omställning som kommande aktivitetskrav kommer att innebära. Du kommer att arbeta nära medarbetarna som stöd i deras dagliga arbete.
Verksamhetsområde arbete & försörjning arbetar med arbetsmarknadsfrågor och ekonomiskt bistånd, och har som mål att få personer som står utanför arbetsmarknaden att komma ut i egen försörjning. Inom arbetsmarknadsenheten har vi ett Jobbcenter samt praktiska verksamheter så som ett servicelag, fritidsbank och ett internt tvätteri.
Vi söker dig som
* Är strukturerad, målinriktad och självständig.
* Har en lösningsorienterad inställning och är van vid att arbeta processinriktat.
* Har erfarenhet av systematiserad kvalitetsuppföljning på operativ nivå.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Du kommer att hålla ihop och samordna verksamhetsområdets systematiska och operativa kvalitetsarbete igenom omställningen till ett aktivitetskrav.
Samordna kartläggningar, implementera metoder, följa upp och utvärdera insatser utifrån bland annat arbetsmetoden SMAIL (utgångspunkt i BIP).
Utvärdera befintliga och nya insatser inom verksamhetsområdet, vara ett nära stöd till medarbetare och chefer i nya processer och befintliga arbetssätt.
Genomföra utredningar och kartläggningar som ger beslutsunderlag och kunskap.
Du blir en del av verksamhetsområdets ledningsgrupp och representerar verksamhetsområdet i förvaltningens digitaliseringsgrupp. Din närmaste chef är verksamhetschefen.KvalifikationerKvalifikationer
* Relevant akademisk utbildning eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
* Några års erfarenhet av process- och verksamhetsutveckling på operativ nivå.
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
* Mycket goda kunskaper i Excel samt erfarenhet av datainsamling, dokumentation och analys.
* Körkort B - manuell växellåda
Meriterande:
* Kunskap om nya socialtjänstlagen och kommande aktivitetskrav inom försörjningsstödet.
* Erfarenhet av arbete i offentlig organisation.
* Erfarenhet av arbete i LifeCare.
Det är en projektanställning på 1 år.
ÖVRIGT
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
Köpings kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning

Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
