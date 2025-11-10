Kvalificerade verksjurister
2025-11-10
Är du jurist och motiveras av ett arbete där du är med och gör skillnad? Vill du vara en viktig del i arbetet för ett säkert Sverige? Då är du kanske den vi söker. Välkommen med din ansökan.
Tillsammans skyddar vi Sverige.
Ort: Stockholm
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
Referensnummer: 2025-17902
Det här är ditt uppdrag
Som verksjurist stödjer du såväl Säkerhetspolisens ledning som den löpande verksamheten, och bidrar till att säkerställa att myndighetens arbete utvecklas på ett rättssäkert och effektivt sätt. Du arbetar med både strategiska och operativa frågor och kommer i kontakt med de flesta av Säkerhetspolisens verksamhetsområden.
Du arbetar i huvudsak med intern juridisk rådgivning inom de rättsområden som förekommer vid Säkerhetspolisen, såsom tvångsmedelslagstiftning, utlänningsrätt, säkerhetsskydd, totalförsvarsjuridik, personuppgiftsbehandling och lagstiftning inom området ekonomisk säkerhet.
Att handlägga myndighetens remisser från Regeringskansliet och andra samverkande myndigheter är också en central del i din roll. Likaså att delta som expert i statliga utredningar som särskilt berör Säkerhetspolisen. Det kan också bli aktuellt att företräda Säkerhetspolisen i andra nationella eller internationella sammanhang. Utöver detta arbetar du med att förvalta och utveckla Säkerhetspolisens interna regelverk samt utbilda myndighetens personal inom aktuella rättsområden.
Din placering är på huvudkontoret i Solna och arbetet utförs i huvudsak på plats, vilket innebär att möjligheterna till distansarbete är begränsade. Resor inom och utanför Sverige kan förekomma.
De här kvalifikationerna söker vi hos dig
Det är endast du som uppfyller nedanstående krav som kan bli aktuell för tjänsten.
Krav:
Juristexamen
Flera års aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete vid myndighet, domstol, departement eller från privat verksamhet
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Du som söker kan också ha kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv och det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med rättsliga frågor kopplade till ett eller flera för Säkerhetspolisens uppdrag relevanta områden.
Det här är kollegan vi söker
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är ansvarsfull, initiativtagande och som självständigt driver frågor framåt. God analytisk förmåga utmärker dig, du ser och förstår verksamhetens behov och utifrån det ger du förslag på lösningar.
Du trivs med att arbeta i team och du har lätt för att upprätthålla förtroendefulla kontakter, både internt och externt. Din kommunikativa förmåga kommer väl till pass i rollen som verksjurist och du kan enkelt anpassa kommunikationen till varje enskilt ärende. Vidare har du intresse för utbildning och kan på ett pedagogiskt sätt förklara juridiska frågeställningar för olika yrkeskategorier.
Säkerhetspolisen ställer höga krav på säkerhet och sekretess, därför förutsätter vi att du har ett högt säkerhetsmedvetande.
Anställningsvillkor
Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid Säkerhetspolisen innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs också godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
På vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se,
kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss samt om våra förmåner.
Så tar du kontakt med oss
För information om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare, tfn 070-735 62 47 alt 070-985 31 05
Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.
Så ansöker du
Ansökan sker via vår hemsida: www.sakerhetspolisen.se
- Jobba hos oss / Lediga jobb / Kvalificerade verksjurister
Ansökan ska ha kommit in senast 2025-11-24.
I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och eventuella meriter. Beskriv också hur dina personliga egenskaper bidrar i rollen.
Urval och intervjuer kommer ske löpande.
Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Det beror på att vi har tjänster som omfattas av sekretess.
I våra rekryteringar använder vi arbetspsykologiska tester.
Vi har redan gjort våra val av annonskanaler. Vi undanber oss därför samtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säkerhetspolisen
(org.nr 202100-6594) Jobbnummer
9597786