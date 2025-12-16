Kvalificerad Produktionsstöd
2025-12-16
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Sollefteå
, Piteå
Om uppdraget
Program Norrbotniabanan är ett av Sveriges största pågående infrastrukturprojekt och omfattar byggnationen av en cirka 27 mil lång enkelspårig järnväg mellan Umeå och Luleå. Projektet är en central satsning för att stärka transportinfrastrukturen och skapa långsiktiga förutsättningar för hållbar tillväxt i norra Sverige.
Programmet befinner sig i olika skeden längs sträckan. Mellan Dåva och Skellefteå pågår produktion, medan sträckan Skellefteå-Luleå är i projekteringsfas. Uppdraget är kopplat till entreprenader inom delen Umeå-Skellefteå och genomförs inom Trafikverkets projektorganisation för Norrbotniabanan.
Om rollenI uppdraget arbetar du som kvalificerad produktionsstöd inom Program Norrbotniabanan och fungerar som ett rådgivande och erfarenhetsbaserat stöd till projektledningen. Rollen innebär att analysera och hantera komplexa frågeställningar kopplade till produktion och kontrakt inom pågående entreprenader.
Uppdraget omfattar bland annat att:
Tolka, analysera och diskutera uppkomna frågeställningar i projekten tillsammans med beställarens projektorganisation
Ge rådgivande stöd i produktions- och kontraktsfrågor som uppstår i samverkan med projekterande konsulter och entreprenörer
Bidra med entreprenörsperspektiv och förståelse för förutsättningar och utmaningar i entreprenadverksamhet
Stödja projektledare med bedömningar och beslutsunderlag i både produktionsförberedande fas och under pågående produktion
Arbeta parallellt mot flera projekt för att säkerställa enhetlig och likvärdig hantering av frågeställningar inom program Norrbotniabanan
Verka huvudsakligen i en rådgivande funktion från projektkontor, med en bred variation av frågeställningar
Obligatoriska krav
Samtliga krav ska redovisas tydligt i CV, inklusive perioder, uppdrag, omfattning och ansvar.
Minst 8 års erfarenhet som arbetschef, projektchef, avdelningschef, enhet-/sektionschef, produktionschef, projektledare, byggledare och/eller platschef för uppdrag som omfattat entreprenadskedet från anläggningsentreprenad. Erfarenheten får ej vara äldre än 20 år från anbudsdatum.
Minst 5 års erfarenhet av ovanstående krav ska ha varit som arbetschef, projektchef, produktionschef, projektledare, byggledare och/eller platschef för uppdrag som omfattat entreprenadskedet från entreprenad inom väg- och/eller järnväg. Erfarenheten får ej vara äldre än 15 år från anbudsdatum. Observera att erfarenhet från spårväg och/eller tunnelbana ej accepteras.
Giltigt B-körkort.
God kommunikationsförmåga i svenska språket i både skrift och tal.
Uppdragsinformation
Uppdraget ska påbörjas senast 4 maj 2026 t o m 2028-04-28.
Option: Beställaren har ensidig möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1.
Omfattning: Beräknad beläggningsgrad för uppdraget är 100 procent av årsarbetstid avses 1 700 timmar.
Stationeringsort för resurskonsulten är Umeå. I detta uppdrag krävs fysisk närvaro på Trafikverkets kontor fem dagar i veckan.
