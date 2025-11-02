Kursledare inom transport- och entreprenadbranschen
2025-11-02
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
RH Säkerhet & Precision AB söker en utbildare för YKB-fortbildning inom godstransport.
Som utbildare leder du kurser för yrkesförare och ansvarar för att utbildningen genomförs professionellt, engagerande och i enlighet med gällande regelverk.
Arbetet sker främst på helger. Du håller utbildningar både i Ljungby och ute på företag och anläggningar runt om i södra Sverige.
Tjänsten är en timanställning eller uppdrag via F-skatt.
För rätt person finns möjlighet att vidareutvecklas till fler utbildningsområden t.ex Arbete på väg (APV), ADR, truck, lift och fallskydd.

Kvalifikationer
Minst två års dokumenterad erfarenhet från transportbranschen inom godstransport
CE-behörighet
Pedagogisk förmåga och god kommunikativ stil
Driv, ansvarskänsla och självständighet
Tillgång till personbil
Meriterande:
Erfarenhet som utbildare eller instruktör
Kunskap inom arbetsmiljö, olika transportslag, hälsa, teknisk uppbyggnad av fordon eller annat relevant område
Färdig utbildning till YKB-instruktör eller dokumenterad erfarenhet av att undervisa vuxna som sammanlagt motsvarar minst sex månaders heltidsarbete inom de senaste fem åren.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad, trygg och prestigelös. Du trivs i mötet med människor och vill bidra till att höja kompetensen i branschen.
Vi erbjuder:
Ett prestigelöst klimat där vi hjälps åt och utvecklas tillsammans
Stor frihet att påverka upplägg och innehåll
Goda utvecklingsmöjligheter inom flera utbildningsområden
Flexibilitet och samarbete i ett växande företag
Välkommen med just dina kvalitéer!
Skicka din ansökan till Rasmus@rhsakerhet.se
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
E-post: Rasmus@rhsakerhet.se Arbetsgivare RH Säkerhet och Precision AB
(org.nr 559461-9644) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
RH Säkerhet & Precision AB Jobbnummer
