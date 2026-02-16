Kursledare inom automation sökes

Automationsingenjör - Var med och forma framtidens industri!
Vill du arbeta med modern teknik, smarta lösningar och vara en nyckelperson i utvecklingen av automatiserade system? Vi söker nu en engagerad och lösningsorienterad Automationsingenjör som vill vara med och driva våra projekt framåt.

Publiceringsdatum
2026-02-16

Om tjänsten
Som automationsingenjör hos oss kommer du att arbeta med utveckling, programmering och driftsättning av automationslösningar inom industriell verksamhet. Du är delaktig i hela processen - från idé och konstruktion till testning, installation och optimering.

Dina arbetsuppgifter
Programmering av PLC, HMI och SCADA-system

Felsökning och optimering av befintliga anläggningar

Delta i projektarbete från förstudie till driftsättning

Dokumentation och teknisk specifikation

Samarbete med mekanik-, el- och produktionsteam

Kontakt med leverantörer och kunder vid behov

Kvalifikationer
Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom automation, mekatronik, elektroteknik eller liknande

Erfarenhet av PLC-programmering (t.ex. Siemens, ABB, Beckhoff eller liknande)

Kunskap inom industriella nätverk och styrsystem

Goda kunskaper i svenska och engelska

B-körkort

Meriterande
Erfarenhet av robotprogrammering

Kunskap inom vision-system

Erfarenhet från process- eller tillverkningsindustri

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:

Lösningsorienterad och analytisk

Självständig men också en lagspelare

Strukturerad och kvalitetsmedveten

Nyfiken på ny teknik och ständig utveckling

Vi erbjuder
Spännande och varierande projekt

Möjlighet att arbeta med mode

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7237187-1844790".

Arbetsgivare
Ecareer AB (org.nr 559162-9901), https://jobb.ecareer.se
414 67 (visa karta)
414 67  GÖTEBORG

Arbetsplats
Ecareer

Jobbnummer
9745905

