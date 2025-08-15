Kursledare i Italienska
2025-08-15
Folkuniversitetet erbjuder språkkurser från hela världen och arbetar ständigt med att utveckla vårt utbud. Just nu söker vi en engagerad kursledare i italienska som vill inspirera andra och dela med sig av sitt språk och sin kultur. Våra studiecirklar äger rum främst på kvällstid, några timmar i veckan. Inför hösten 2025 vill vi välkomna en ny ledare till våra italienskakurser i Trollhättan.
Uppdraget
Våra kurser riktar sig till privatpersoner såväl som till företagskunder och offentlig sektor och undervisningen genomsyras av en kommunikativ språksyn. Vi har kurser på kvällstid, januari-maj samt augusti-december. Uppdraget som kursledare i Italienska omfattar 1-2 kvällar per vecka under vår och höstterminen.
Din kompetens och bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet och goda kunskaper i Italienska, samt ett starkt intresse för att främja människors lärande och utveckling, oavsett bakgrund. Det är meriterande om du har erfarenhet av att undervisa vuxna eller har annan erfarenhet av att leda grupper. Du bör också ha goda kunskaper i svenska. Vi ser gärna att du bor i Trollhättan med omnejd.
Som kursledare hos Folkuniversitetet förväntas du:
Ha förmågan att individanpassa undervisningen och locka fram varje individs potential.
Dela vår syn på människors lika värde och rätt till kunskap.
Anställningsform Objektanställning.
Uppdraget omfattar 1-3 kurser per termin.
Publiceringsdatum2025-08-15
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast 2025-09-15 via vår e-rekrytering. Vi behandlar inkomna ansökningar löpande.
För ytterligare information och frågor
Janette Lindforss janette.lindforss@folkuniversitetet.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
