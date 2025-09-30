Kursledare i Balett
Studieförbundet Medborgarskolan / Pedagogjobb / Falkenberg Visa alla pedagogjobb i Falkenberg
2025-09-30
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studieförbundet Medborgarskolan i Falkenberg
, Varberg
, Halmstad
, Kungsbacka
, Höganäs
eller i hela Sverige
Medborgarskolan Falkenberg söker dig som vill leda inspirerande kurser för både barn och vuxna.
Om du brinner för att skapa trygghet, rörelseglädje och utveckling på deltagarnas villkor - då vill vi gärna höra från dig!
Dina uppgifter:
Planera och genomföra balettlektioner anpassade efter ålder och nivå.
Undervisa grupper på olika erfarenhetsnivåer i en trygg lärandemiljö.
Vi söker dig som:
Har goda kunskaper i balett och ett intresse för att lära andra.
Trivs i mötet med deltagare på olika nivåer.
Möter deltagarna engagerat och pedagogiskt, med värme och tydlig struktur.
Meriterande: Tidigare kursledarerfarenhet.
Omfattning & ersättning:
Timanställning/objektsanställning. Timlön enligt avtal.
Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen. Ersättning
Timarvode Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan Arbetsplats
Medborgarskolan Kontakt
Verksamhetsansvarig
Jesper Wiland jesper.wiland@medborgarskolan.se Jobbnummer
9532519