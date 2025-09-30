Kursledare i Balett

Studieförbundet Medborgarskolan / Pedagogjobb / Falkenberg
2025-09-30


Medborgarskolan Falkenberg söker dig som vill leda inspirerande kurser för både barn och vuxna.
Om du brinner för att skapa trygghet, rörelseglädje och utveckling på deltagarnas villkor - då vill vi gärna höra från dig!

Dina uppgifter:
Planera och genomföra balettlektioner anpassade efter ålder och nivå.
Undervisa grupper på olika erfarenhetsnivåer i en trygg lärandemiljö.

Vi söker dig som:
Har goda kunskaper i balett och ett intresse för att lära andra.
Trivs i mötet med deltagare på olika nivåer.
Möter deltagarna engagerat och pedagogiskt, med värme och tydlig struktur.

Meriterande: Tidigare kursledarerfarenhet.

Omfattning & ersättning:
Timanställning/objektsanställning. Timlön enligt avtal.

Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen.

Ersättning
Timarvode

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studieförbundet Medborgarskolan

Arbetsplats
Medborgarskolan

Kontakt
Verksamhetsansvarig
Jesper Wiland
jesper.wiland@medborgarskolan.se

Jobbnummer
9532519

