Kurator till Rättspsykiatrin Helix
2025-10-14
Rättspsykiatri Vård Stockholm bedriver rättspsykiatrisk vård i Stockholms län samt har ett länsövergripande ansvar för patienter som kommer från kriminalvården.
Kliniken har ca 550 anställda på 15 vårdavdelningar och två öppenvårdsmottagningar vilka är lokaliserade till Helix i Flemingsberg och Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby.
Vårt uppdrag är att vårda patienter som är överlämnade till vård av domstol och intagna från häkten och kriminalvårdsanstalter med psykiatriskt vårdbehov med akutintag dygnet runt. I den Rättspsykiatriska öppenvården samverkar rättspsykiatrin, beroendevården och kriminalvården.
Arbetsuppgifterna är förlagda till sektionens slutenvårdsavdelningar. Inom ramen för tjänsten ingår sedvanliga kuratorsuppgifter såsom psykosociala utredningar, tillgodose patienternas psykosociala situation, vara behjälplig i såväl vårdplanering som samordnande av vårdplan med kommunen samt anhörigarbete.
Socionomutbildning är ett krav. Kuratorn har ett nära samarbete med övrig vårdpersonal såsom läkare, sjuksköterskor, psykologer och mentalskötare varför sökande bör vara en öppen och lyhörd person som är intresserad av teamarbete. Arbetet innebär kontakt vad gäller patienterna, med olika myndigheter och andra externa instanser såsom socialtjänsten, kriminalvården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kronofogden, HVB-hem etc inom hela länet, varför sökande bör ha god förmåga att skapa och upprätthålla relationer med såväl patienter som de professionella kontakterna/kontaktnäten.
Arbetet kräver ett stort mått av flexibilitet och stresstålighet samt hög integritet och självständighet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga samt att man har ett genomtänkt etiskt förhållningssätt i arbetet. Provanställning kan komma att tillämpas.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel.
