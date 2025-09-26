Kurator till Onkologikliniken
Vill du arbeta som kurator inom onkologisk vård? Hos oss får du en central roll i att ge stöd till patienter och närstående under hela sjukdomsförloppet - i nära samverkan med ett tvärprofessionellt team.
Din arbetsplats
På Onkologimottagningen arbetar kontaktsjuksköterskor, läkare, kuratorer, psykolog, dietist och undersköterskor. Onkologikliniken har ett länsövergripande ansvar för den onkologiska cancersjukvården i Värmland.
Vi arbetar i team utifrån ett personcentrerat arbetssätt med patienten i fokus. Vi bedriver verksamhetsutveckling inom det psykosociala området samt inom cancerrehabilitering.
Du kommer att arbeta mot Onkologiklinikens olika enheter som är öppenvårdsmottagningar, vårdavdelning, strålbehandling och palliativt team. Erbjuda socialt stöd till patienter och anhöriga under olika skeden av sjukdomsförloppet-vid sjukdomsbesked, behandling, vägen tillbaka till vardagen samt vid livets slut. Du arbetar familjecentrerat med rehabiliteringsfokus.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av kris-, bearbetnings- och stödsamtal med ett existentiellt perspektiv under sjukdomsförloppet. Arbetet innefattar även samarbete med andra vårdgivare och instanser samt att vara ett stöd för personalgrupper inom kliniken.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har socionomexamen med inriktning psykosocialt arbete. Du har även erfarenhet av kuratorsarbete inom hälso- och sjukvård och då främst inom cancersjukvård. Det är meriterande om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Även vidareutbildning inom psykoterapi är meriterande.
Vi ser att du är trygg och stabil, med god personlig mognad. Du samarbetar väl med andra, har förmåga att se helheten och tar dig an komplexa situationer med ett analytiskt och lösningsfokuserat arbetssätt.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251819". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Medicinska specialiteter, Onkologiska kliniken, mottagning Kontakt
Carin Agmell, avdelningschef 010-8317886 Jobbnummer
9527746