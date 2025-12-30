Kurator till Limmared- och Länghemskolan
2025-12-30
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Tranemo kommun - Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.
Limmared - och Länghemskolan är två F-6 skolor. På Limmaredskolan går 195 elever och på Länghemskolan 165 elever. Skolorna ligger centralt på orterna. Vår organisation präglas av ett professionellt pedagogiskt klimat på alla nivåer och för alla yrkesgrupper. Hos oss blir du en del av engagerad personal med hög kompetens där vi alla tillsammans skapar förutsättningar för ett livslångt lärande.
Som skolkurator på Limmared- och Länghemskolan är du en viktig del av skolans elevhälsoteam och samarbetar nära skolledning, lärare och övrig elevhälsopersonal för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Du bidrar med kompetens inom sociallagstiftning och samhällsresurser samt arbetar hälsofrämjande och förebyggande på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Vi söker dig som vill utvecklas i din profession och som vill bidra till att våra elever når sin fulla potential. Hos oss får du, tillsammans med engagerade kollegor och närvarande chefer, möjlighet att ta ett helhetsansvar för skolans utveckling. Du ges stor frihet att använda din kompetens för att stödja den pedagogiska verksamheten och stärka elevernas resurser och välmående.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att genomföra elevsamtal såsom stöd- och konfliktsamtal. Du handleder och konsulterar skolans personal. Som en del av elevhälsoteamet arbetar du tillsammans med rektor och övriga professioner utifrån både ett psykosocialt och pedagogiskt perspektiv. Du ansvarar för arbetet med skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling samt för skolans övriga värdegrundsarbete.
Vi söker dig som har adekvat utbildning för skolkuratorsuppdraget, vi ser med fördel att du har en socionomutbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn samt god kännedom om socialt förändringsarbete.
Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och har en god förmåga att samarbeta med elever, kollegor, skolledning och elevhälsa. Du är utåtriktad, trygg i din yrkesroll och vågar uttrycka professionella bedömningar och synpunkter. Du kommunicerar tydligt, är lyhörd och arbetar lösningsfokuserat i mötet med elever och personal.
Som kurator har du välgrundade värderingar, hög integritet och ett etiskt förhållningssätt i avgörande situationer. Du har gott omdöme, är ödmjuk och bidrar positivt till arbetsmiljön. Vi söker dig som ser möjligheter i utmaningar och som arbetar utifrån ett helhetsperspektiv i skolans utvecklingsarbete.
Tjänsten kommer att tillsättas om erforderliga beslut tas.
